Gioja: Macri se olvida de la oligarquía y habla del mesianismo popular

“No hubo un renunciamiento ni mucho menos. Lo que se vio es parte de esa viveza criolla que cree tener pero todo fue un acto de hipocresía. Usa las elecciones nacionales para seguir usufructuando. Es un oportunista. No renunció a nada porque no tiene nada que ganar, como consecuencia de lo que hizo en contra del país”, dijo José Luis Gioja al referirse a la actitud que tuvo el ex presidente Mauricio Macri.

Respecto de la situación en su provincia donde Gioja intentará volver a ser gobernador en una carrera hasta con el propio Sergio Uñac, recalcó: “En San Juan no tenemos internas”.

El diputado nacional del Frente de Todos consideró que cuando Macri plantea lo de los lideres mesiánicos plantea un palo para el peronismo. “Sabemos de la decisión concentrada y la ejecución desconcentrada. Somos quilomberos pero disciplinados. Aceptamos la conducción de quienes tienen más capacidad de nosotros”, sostuvo el ex presidente del PJ Nacional.Y enfatizó:Consultado sobre si la figura del ex presidente de Cambiemos “era más fácil de ganar”, dijo: “No se si era un rival más fácil de ganar porque demostró que cuando era Gobierno no le importó nada. Por lo tanto, es capaz de hacer cualquier cosa. En definitiva, mientras más lejos mejor de él, mejor”.“Hay una elección general con un sistema parecido al de lemas. Hay 10 listas con candidatos a gobernador. Yo soy uno de ellos. Estamos trabajando todos los días.”, dijo al destacar a su compañero de fórmula que es el intendente de un departamento populoso como es Chimbas, Fabian Gramajo.