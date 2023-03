Renunció la concejala de Juntos por el Cambio que reivindicó los vuelos de la muerte

La concejala de Chacabuco(Juntos por el Cambio) que días atrás había reivindicado a la dictadura cívico-militar de 1976, renunció en las últimas horas a su cargo luego de ser denunciada penalmente este miércoles por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) "por apología del delito".En el marco del aniversario del golpe de Estado, día en el que se conmemora en todo el país el Día de la Memoria, Gorosito compartió una imagen con la leyenda “Feliz día del montonero” haciendo ironía con los vuelos de la muerte. El bloque del Frente de Todos rápidamente pidió su destitución.La concejala, que llegó a Juntos por el Cambio a partir de un acuerdo entre el radicalismo y la Coalición Cívica, es la misma que el año pasado compartió una imagen del baúl de un Ford Falcón color verde dentro de él se encontraban Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof. "Meme" repudiable que también había compartido una funcionaria medocina del área de Turismo Claudia Jaunin . También en 2022,”.“El nivel de odio, indolencia, brutalidad y violencia de la imagen usada con absoluto sarcasmo y falta de respeto supera lo tolerable, no sólo porque reivindica la metodología usada por los genocidas en su plan de exterminio, sino por la herida que reabre en las víctimas sobrevivientes, familiares y en todos aquellos que tenemos plena conciencia de los hechos oprobiosos que han enlutado la conciencia de la humanidad toda y de nuestro país en particular”, consideraron desde la CPM al presentar la denuncia penal y subrayaron que no es la primera vez que la concejala expresa este tipo de opiniones.“El Estado tiene la obligación no sólo de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad sino también de sancionar penalmente cuando un funcionario público (o cualquier persona) incurre en una actitud de evidente apología de este tipo de delitos que afecta a la sociedad toda”, expresaron desde la Comisión en la presentación.Además de la CPM, la concejala Gorosito recibió el repudio de la Comisión Memoria y Justicia de Chacabuco y de un amplio espectro de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas.