Abuelas de Plaza de Mayo lograron la prórroga de la dirección del Banco de Datos Genéticos

El Gobierno nacional prorrogó este lunes la designación de Mariana Herrera Piñero como directora técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), en respuesta parcial a una presentación judicial realizada por Abuelas de Plaza de Mayo. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 422/25, firmado por el presidentey el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y establece que Herrera Piñero continuará en funciones “hasta tanto se lleve a cabo el concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el referido cargo”.La medida representa una excepción dentro del severo plan de ajuste que impulsa el Gobierno libertario, y llega luego de que la organización encabezada por Estela de Carlotto solicitara a la Justicia una serie de acciones urgentes para proteger al BNDG. En su presentación ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, Abuelas había advertido sobre “la intervención de facto” del organismo tras la implementación del Decreto 351/2025, que quitó su autonomía y lo transformó en un organismo desconcentrado.El reclamo judicial incluyó tres pedidos centrales: prorrogar el mandato de la directora técnica, preservar las muestras genéticas y biológicas del banco, y declarar la inconstitucionalidad del mencionado decreto. Si bien los dos últimos puntos aún no obtuvieron respuesta, la continuidad de Herrera Piñero fue uno de los reclamos más urgentes debido a la parálisis administrativa y científica que atravesaba el organismo.“El BNDG se encuentra acéfalo desde hace semanas, ya que están vencidos los cargos directivos y no se ha llamado a concurso para cubrir las vacancias de roles esenciales para el desarrollo de las tareas centrales para su funcionamiento”, denunciaron desde Abuelas, al enumerar funciones críticas como la firma de informes de ADN, compra de insumos, mantenimiento de maquinarias y tareas de exhumación para completar grupos familiares.Además, señalaron la falta de recursos para operar con normalidad: “Hoy, el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2023”. La situación, advirtieron, se agrava por el control político del organismo: “Las decisiones del BNDG están en manos de profesionales sin formación específica para garantizar la labor de un laboratorio de alta complejidad, que es perito oficial en causas de lesa humanidad”.Ante este escenario, Abuelas solicitó a la Justicia “que intime al Gobierno para que convoquen a los concursos públicos que garanticen la idoneidad científica de las/los profesionales para cubrir las vacancias de los cargos directivos” y que, mientras tanto, se disponga la continuidad de Herrera Piñero. También exigieron que se habiliten partidas presupuestarias que aseguren el normal funcionamiento del laboratorio.