"El pecado de decirle que no": contundente testimonio de exlegisladora que Macri dijo haber echado

Había una chica con mucho futuro. Pasaron seis meses y yo había perdido la elección con Ibarra. Estaba conduciendo a todos en la oposición, un ejercicio horrible para mí que siempre había sido un ejecutor con legisladores que no conocía. Y esta chica vino con su ´advisor`, su asesor. Yo le decía 'hay que votar esta ley porque es lo que corresponde'. Y ella me dijo: 'Yo me debo a la gente que me votó'. Entonces agarré y saqué una boleta vieja. Mi nombre era así (gesto de ´grande`) y el de ella ahí por la mitad, como décima en la lista, y los legisladores chiquititos. La puse en la mesa y le dije: 'Aparte de tu mamá, tu papá y tu novio, ¿quién vio tu nombre en la lista?". ¿Cómo terminó esa chica? La tuvimos que sacar del bloque y se acabó su carrera política porque su ego no lo manejó"

#PRO | "Le mostré la boleta: ´¿Quién vio tu nombre aparte de tu papá y tu novio? ¿Cómo terminó esta chica? La tuvimos que sacar y se acabó su carrera política"



La anécdota de Macri que Florencia Polimeni desmintió, y expuso las mentiras y "adoctrinamiento" del ex presidente. pic.twitter.com/NLmIAZDxkV — Política Argentina (@Pol_Arg) March 29, 2023

Polimeni realizó un relato completo de su vínculo con Macri: desmintió que el ex presidente la haya echado, precisó que se fue a construir un bloque propio, pero fundamentalmente relató cómo fue el proceso de persecución que el referente del PRO hizo sobre ella y que, además, el relato expone "su forma de ejercer el poder"

Mientras el país duele va mi versión de esta novelita retro en la que estoy metida. pic.twitter.com/foMUpdCFjN — Florencia Polimeni ✊🏽💚🌳 (@JuicyMinerva) March 29, 2023

Entrevistado por Joaquín Morales Solá en TN hace días, pasó prácticamente desapercibida una llamativa anécdota que, en tono jocoso,En resumen, Macri contó que. Horas después, la mujer cuestionó la "violencia" de las palabras del ex presidente pero ahora además dio su versión, que lo desmiente y expone cómo intentaba "adoctrinarla" por haber cometido "el pecado de decirle que no"."Me acuerdo de la primera lista que hice., relató el líder PRO.En primer lugar y en rigor, Macri mintió porque Polimeni había entrado cuarta en la lista, no décima, y dicha nómina estaba liderada por la exvicepresidenta. Tras separarse del bloque, la mujer conformó un monobloque llamado Guardapolvos Blancos en 2005.Horas después de la anécdota de Macri, el portal Corta consultó a Polimeni, que en primer lugar atinó a desestimar que el encuentro haya sucedido como contó el ex presidente y, además, cuestionar la forma, a la cual relacionó con más con las de un "patrón o de dueño que de político".Pero esta mañana,"Me dolieron las palabras de Mauricio Macri con Morales Solá. Tardé un rato en darme cuenta que ese desdén irrespetuoso podía ser para mí.", inició la ex legisladora.Luego precisó que la memoria de Macri "no es fiel" pero que no olvidó el "corazón" de la historia, al cual definió de una forma que deja muy mal parado al ex presidente: "Una joven le dijo que ´no` por convicción y él tuvo que ´ubicarla en su lugar`"., señaló Polimeni, y le marcó la cancha:En ese punto, relató que las diferencias con Macri iniciaron antes de la reunión final y que la persiguió. "Después de meses de convocarme a", relató.Polimeni, entonces, contó que la "reunión final" fue en la casa donde entonces vivía Macri, en Barrio Parque, donde le dijo que no iba a "retirar el proyecto de ley de Educación Sexual que había presentado" sin "importar de dónde viniera la orden". También le advirtió que se iba del bloque pero que no iba a renunciar a su banca, y que no se iba ni se fue "de la política"., concluyó.