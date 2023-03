"Curro" y "Windows 98": estallaron los memes por el tour virtual al Teatro Cólón que Larreta contrató por $12 millones

Mañana en la columna me extiendo, pero esta es la EXPERIENCIA INMERSIVA en el Colón gracias al Metaverso. Esto es, francamente, una fealdad rotunda y un robo a los porteños. pic.twitter.com/rDhKKdNc8m — Inca (@LaInca_) March 28, 2023

Es el laberinto del windows 98 pic.twitter.com/0sKzTSReDC — Polci Campeón del mundo (@polariscopi0) March 28, 2023

El, a cargo de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, lanzó el martes “una nueva experiencia inmersiva” para recorrer el teatro en el metaverso de Decentraland. Si bien la mala calidad de la aplicación generó risas y memes en la redes sociales,La inversión se gestionó a través de la subsecretaría de Experiencia Digital porteña, a cargo deque mediante la licitación pública Nº 2051-1694- LPU22 le dioara poner al Teatro Colón en el metaverso de Decentraland.Y si bien la experiencia se ofrece de forma gratuita y desde cualquier parte del mundo, el alcance de la aplicación no es de gran nivel ya que, como lo informa Decentraland,, pero esto no se puede ni siquiera apreciar en la calidad del metaverso. Las críticas de los usuarios apuntan a que las gráficas del Teatro Colón son de mala calidad, el personaje solo puede caminar y saltar. Además, el juego no es intuitivo, está lleno de bugs, y es difícil de usar hasta para los nativos digitales.La decepción de quienes quisieron sumarse al metaverso llegó a las redes sociales donde una usuaria escibió: “Esto es, francamente, una fealdad rotunda y un robo a los porteños”. “Quiero que quede clara la magnitud: el gobierno de la ciudad pagó por esto vaya a saber cuánto (no puedo acceder a esa información) y pagó por la promoción de esto a Twitter, a tres diarios nacionales y a portales cripto. O quizás Decentraland le pagó al gobierno? Sigo esperando información de funcionarios de CABA”.Otros usuarios hicieron memes y señalaron la similitudes con "Windows 98"