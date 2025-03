"Vuelvo porque hay olor a pis": Horacio Rodríguez Larreta confirmó su candidatura a la Legislatura porteña

Vuelvo.



Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.



Por la ciudad que hicimos juntos.

Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha.

Porque está sucia, porque está triste.

Porque ya no hay obras.

Porque hay olor a pis.



Vuelvo porque me… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 17, 2025

El ex jefe de Gobierno porteñoconfirmó su candidatura a la Legislatura porteña en una entrevista con Carlos Pagni en La Nación Más, donde dio detalles sobre su decisión y lanzó duras críticas a la gestión de Jorge Macri.El exjefe de Gobierno porteño fundamentó su regreso con un diagnóstico preocupante de la Ciudad, que todos los ciudadanos porteños viven día a día: "Está más sucia, más insegura, no hay obras y no hay rumbo", lamentó.En ese sentido, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "", en referencia al deterioro del espacio público y la falta de mantenimiento en las calles porteñas.Larreta, que gobernó la Ciudad entre 2015 y 2023, remarcó que su decisión de competir por una banca en la Legislatura responde a la necesidad de recuperar la calidad de vida de los porteños. "", afirmó y apuntó direntamente contra la gestión de Jorge Macri: "A la luz de los resultados, la Ciudad no está bien. Hay menos policías en la calle, más delitos y menos limpieza".Consultado en una entrevista con LN+ sobre su relación con el actual alcalde porteño, Larreta apuntó: "". Además, negó que su postulación favorezca al kirchnerismo y respondió con ironía e insistencia: "El problema no es quién favorece a quién, sino que la Ciudad está más sucia e insegura".Entre sus propuestas, mencionó la necesidad de avanzar con el viaducto del tren Sarmiento, mejorar el sistema de reciclado y limpieza urbana y potenciar el transporte eléctrico. También habló de su método de trabajo: "Recorro la Ciudad, hablo con vecinos y anoto todo en mi cuaderno. Hoy, por ejemplo, estuve en Chacarita y en Villa del Parque, yLarreta también se refirió a su cambio de rumbo tras haber sido candidato a presidente en 2023: "Perder una elección fue un golpe duro, pero confirmó mi vocación de servicio.". "Sigo sosteniendo los valores con los que fundamos el PRO, especialmente el de la buena gestión y el método de trabajo", aseguró aunque reconoció queFinalmente, cerró la entrevista con un mensaje directo a los porteños: "Vuelvo porque la quiero, porque la conozco y porque sé cómo mejorarla".Tras el anuncio de su candidatura, desde el comando de campaña del PRO en la Ciudad expresaron su malestar en un off the record a la Agencia de Noticias Argentinas en el que calificaron la decisión como una “gran desilusión” y remarcaron que “no es una sorpresa”.“Hace varios años que en la persecución de sus intereses personalesSu candidatura solo es funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza”, apuntaron algo que ya habían dicho y que el ex alcalde porteño había descartado.