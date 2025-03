Horacio Rodríguez Larreta: "A mí no me representa lo que hoy hace el Gobierno de la Ciudad"

El candidato a legisladorvolvió a cuestionar la gestión de Jorge Macri al señalar que hoy que la Ciudad de Buenos Aires “no brilla” y remarcar que el actual jefe de Gobierno porteño no lo “representa”. Además, respondió las críticas que recibió del PRO tras oficializar su candidatura.“Hoy la ciudad no brilla, tiene olor a pis. La Ciudad está deteriorada, está para atrás y está triste.”, expresó el ex alcalde porteño esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia.En ese sentido, manifestó: “La Ciudad no es lo que era y me da lástima. Siento que puedo ayudar como legislador y tenemos una alianza de partido hay mucha gente que quiere apoyar". "Durante nuestra gestión hubo muchas obras. Yo siempre estaba en la calle y me reunía con los vecinos, el Gobierno de hoy no está en la calle”, volvió a criticar.Además, Larreta respondió la críticas que recibió desde el PRO, luego de confirmar su candidatura ya que todavía no confirmó quién será su cabeza de lista: “Nosotros en ocho años sacamos 50 puntos en la Ciudad, no importaba la politiquería, la Ciudad estaba bien". Respecto a si favorece a La Libertad Avanza o al peronismo con su postulación, remarcó que "la mejor manera de no favorecer a ninguno es laburando y la gente acompaña, no busquemos interpretaciones retorcidas”.“A quien está en el Gobierno de la Ciudad la gente lo vota por el laburo que hace.[de quién sale primero en la elección porteña]. La gente vota por la gestión. Lo llamábamos ‘el metro cuadrado’, por ejemplo, el mantenimiento de los parques. Si vos vas y el pasto está hasta acá de alto, la gente no te vota. Más allá de si peronismo, no peronismo, no importa...”, remarcó.También consideró que hubiese sido “incoherente” que compitiera por el PRO porque no hubiera podido salir a pedir el voto para el gobierno macrista actual. “Siento que la Ciudad está deteriorada, para atrás, está triste.¿Voy a decir ‘apoyen este gobierno’ con el cual en muchas cosas no coincido? Quiero ser coherente”, concluyó.