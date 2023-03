Cavallo y Prat Gay cuestionaron al Gobierno desde Punta del Este: economía bimonetaria y "regla fiscal"

Los exministros de Economíaparticiparon este jueves de una exclusiva conferencia organizada en Uruguay para debatir sobre la economía regional y global donde cuestionaron la gestión del oficialismo argentino y opinaron sobre qué medidas necesitará un próximo gobierno.El evento, reservado solo para un puñado de inversores argentinos y uruguayos se desarrolló en el hotel Enjoy, a metros de Playa Mansa, en Punta del Este, Uruguay. El auditorio estuvo integrado un grupo de más de 500 hombres y mujeres de negocios entre los exponentes se encontraban el ex presidente españolel ex mandatario uruguayoy la ex titular del Departamento del Tesoro de EEUU,Pero uno de los paneles del evento fue “Argentina 2023″ liderado por Cavallo y Prat Gay donde tocaron temas como el bimonetarismo y la “regla fiscal”.“Lo que necesita Argentina es un sistema monetario que funcione y que resuelva los problemas que tiene la economía: el ahorro y la inversión. El dilema no es dolarizar o no, sino primero”, apuntó Cavallo consultado sobre qué política monetaria debería adoptar el próximo Gobierno.Para quien supo ser el ministro de Economía de Carlos Saúl Menem: “Inexorablemente,Y además recuperar el peso. Si el nuevo gobierno logra eliminar el déficit y hace reformas, es posible que el peso se estabilice solo. Ahí no hace falta crear una caja de conversión (convertibilidad) ni una dolarización. No doy por muerto al peso”.Mientras que. “El que hoy dice que vamos a dolarizar y que van a eliminar el Banco Central no explica qué va a pasar con todos los pesos que pierden por completo su valor. Son 17 billones de pesos en circulación. Si tenés cero reservas, cualquier número dividido por cero, ya se sabe cuánto da”, apuntó el ex ministro de Hacienda del macrismo.“¿Cuál es la diferencia con la convertibilidad? Antes hubo dos hiperinflaciones (en 1989 o 1990) y un Plan Bonex. Quizás los que promueven la dolarización esperan que a los tenedores de pesos les den un bono a cobrar en diez años”, disparó.Y señaló: “Yo prefiero pensar que se pueden evitar esas dos cosas. A nadie le puede venir bien que pasen estas dos cosas para que haya una dolarización,”.Luego se refirieron a qué curso podría tener la economía del país el próximo año con el cambio de Gobierno, en vistas de que este 2023 son las elecciones presidenciales.Prat Gay mencionó que hay “medidas necesarias” comomientras que Cavallo propuso, como medida inicial para la próxima administración, un desdoblamiento cambiario.“E”, señaló Cavallo, el mismo ministro que en diciembre del 2001 llevó a la Argentina al corralito. En ese sentido consideró que “y además las tarifas deberían aumentar mucho más por estar atadas al dólar”.“Lo que sí podrían hacer es todas las demás demandas de divisas más allá de exportaciones e importaciones, que sean libres. No se va a ir al infinito ese precio. Siempre va a haber un techo porque va a haber gente que compre y otra que vende. Es un desdoblamiento en que el dólar comercial va a seguir el ritmo de la inflación para no apreciarse”, opinó Cavallo.Y señaló: “Eso este Gobierno no lo va a hacer, pero tiene que ser el punto de partida del que viene. Si al mismo tiempo anuncian que cuando sea posible se vaya a una unificación total del mercado cambiario, ese período, que va a demorar, tienen que hacer reajustes en precios relativos para eliminar subsidios y el gasto público”.Por último, respecto a las posibilidades de cumplimiento del acuerdo con el FMI, Prat Gay mencionó: “Ir al Fondo Monetario es como pedirle prestado a tu suegro. Lo tenés en la mesa de tu casa todos los fines de semana.Brasil, Uruguay o Chile la tienen. ¿Qué significa? Imponerle al político la restricción presupuestaria”, graficó quien fue ministro de Macri antes de que su sucesor contrajera la deuda de u$s44.5000 millones con el Fondo Monetario Internacional.Y agregó: “El gasto público ajustado por inflación se tiene que mantener constante, le ponemos un techo. Todas las fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo en eso”.“La inflación está desbocada. En Argentina la inflación pasó del 100% en 1975 después del Rodrigazo. A partir de ahí hasta Cavallo Argentina tuvo siempre inflación arriba de 100 por ciento y eso que tuvimos planes de estabilización. Una vez que superás el 100% sacaste el genio de la botella y es muy difícil volver a meterlo”, consideró Prat Gay apuntó contra el oficialismo “No veo que este Gobierno aporte una solución”.