El ministro de Transporte lamentó que "Juntos por el Cambio haya impedido la aprobación de la ley de Alcohol Cero"

Lamentamos que los Senadores de Juntos por el Cambio hayan impedido la aprobación de la ley de #AlcoholCero, una herramienta indispensable para salvar vidas en nuestras rutas todos los días. Queremos trabajar para disminuir la sienstralidad y hoy perdímos una gran oportunidad. — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) March 30, 2023

#AlcoholCero | El testimonio de Noemí Cardozo, integrante del Consejo de Víctimas de la Provincia, luego de que los senadores de Juntos por el Cambio impidieran el tratamiento de la ley de Alcohol Cero.



💬 "Hay senadores que nos habían dicho que iban a promulgar esta ley". pic.twitter.com/evIiqYVDE6 — Política Argentina (@Pol_Arg) March 31, 2023

A pesar de haber acordado el temario entre los bloques del Senado, los legisladores de Juntos por el Cambio no dieron quórum el jueves y decidieron levantar la sesión. Entre los proyectos que quedaron sin tratamiento se encontraban la, que ya contaba con media sanción en Diputados, lo que llevó las críticas del ministros de Transporte nacional,y de la histórica organización. Desde el sector vitivinícola había resistencia a ley.una herramienta indispensable para salvar vidas en nuestras rutas todos los días", señaló el ministro Diego Giuliano, a través de su cuenta de Twitter tras conocer las trabas de la oposición.Y agregó: "Queremos trabajar para disminuir la siniestralidad y hoy perdimos una gran oportunidad".Es que la primera sesión del año del Senado fracasó cuando la oposición, compuesta por Juntos por el Cambio y el bloque de Unidad Federal, se retiró del recinto increpando al oficialismo, que había rechazado un pedido para alterar el orden de los temas a tratar y postergar para abril el debate de la Ley de Alcohol Cero."No se vayan, no se vayan", gritaban desde el palco del Senado las y los familiares de víctimas de siniestros viales que fueron a presenciar la sesión."El día de hoy se esperaba que la Cámara de Senadores de la Nación, discutiera y aprobara la llamada Ley Nacional de Alcohol 0, para todos los conductores de vehículos, el cálculo político de", consideraron desde Luchemos por la vida a través de un comunicado.Además, señalaron que e"que esperan con ansiedad que esta medida se torne en una herramienta fundamental para reducir los muertos y heridos en el tránsito".“Desde hace 30 años, Luchemos por la Vida, en sus distintas campañas públicas, en todas sus comunicaciones y en sus actividades educativas, promueve la iniciativa de ‘nada de alcohol al conducir’, dado que es causante de cientos de miles de muertes en Argentina y en el mundo”, sostuvieron.En Argentina las cifras indican quey en la cuarta parte de los casos que terminan con uno o más fallecidos hubo presencia de alcohol. "Es de esperar que s, al multiplicar controles de alcoholemia en calles y rutas de todo el país para sancionar severamente a los transgresores", exigieron en el cierre del comunicado.El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, es fuertemente resistido por la industria vitivinícola del país.Es una ley de seguridad Vial de un solo artículo, que dice que la tolerancia pasa de 0,5 a 0% de alcohol en sangre, cuando está aprobado en el mundo que no hay accidentes de tránsito a causa del alcohol con conductores que tienen menos de 0,5", sostuvo a principios de este mes José "Pepe" Zuccardi, el saliente presidente de la Corporación Vitivinícola en Mendoza.Lo hizo ante dirigentes políticos y económicos -entre ellos, el ministro de Economía, Sergio Massa- en el marco de la Vendimia. ", remarcó.