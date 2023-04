Alberto Fernández pidió "terminar con los personalismos" e insistió con una PASO en el FDT

El presidente Alberto Fernández habló sobre las próximas elecciones y la situación actual del Frente de Todos. En su análisis, el mandatario indicó que no cree que el peronismo debe ser "verticalista" y aseguró que existe la necesidad de "democratizar" la fuerza política.El mandatario, por otro lado, hizo hincapié en la situación actual del Frente de Todos y recordó: "Perón nos lo avisó. 'Organicénse porque el tiempo nos vence' y tenemos que organizarnos. ¿Y qué es organizarse en una fuerza polític? Democratizarla". En una charla con el Método Rebord, Alberto Fernández agregó: "Mi problema no es si CFK conduce o no conduce, yo quiero que conduzca por decisión popular y yo quiero conducir si es porque el pueblo quiere que yo conduzca". Además sostuvo: "La decisión no puede ser de dos o tres personas No puede funcionar así".Por otro lado, habló del encuentro que tuvo con su par estadounidense, Joe Biden, la semana pasada y destacó la comprensión del mandatario de la Casa Blanca sobre la situación económica argentina. "Él siempre repite lo mismo. Que él y yo tenemos algo en común, que heredamos una economía desquiciada de quienes nos precedieron en el Gobierno y por eso me entiende muy bien", afirmó Fernández.Seguidamente, Fernández agregó: "Biden tiene muy en claro las similitudes entre Macri y Trump. Entiende perfectamente el vinculo que tuvieron y que tienen. Entiende que la dedua que tiene Argentina fue una decisión de Trump para favorecer a Macri". El Presidente celebró así el encuentro y las posibilidades de "cooperación" que conversó con la plana mayor de la Casa Blanca. Entre los temas que abordaron están la guerra en Ucrania, la utilización del litio y la influencia de China en la región.En otro momento, al ser consultado sobre la creación de una posible fracción del Frente de Todos que tenga su impronta -como el Albertismo-, el mandatario indicó: "Yo descreo de los personalismos. La no creación del "albertismo" es producto de mi convicción. Ya tenemos demasiados ismos después del peronismos. El menemismo, el duhaldismo, el kirchnerismo, el cristinismo. Es demasiado".En ese sentido agregó: "El Frente de Todos es un Frente de todos. Porque es eso, de todos. Los compañeros me votaron para ser parte de un Frente y eso preservé"Por otro lado, Alberto Fernández reveló cómo fue el cambio en el ministerio de Economía luego de la renuncia de Martín Guzmán y qué significó la llegada de Sergio Massa a ese puesto. En ese sentido indicó: "Yo lamenté mucho la forma en que Guzmán dejó el Gobierno". Con respecto a esta situación indicó que está agradecido con el líder del Frente Renovador: "Tengo gratitud eterna a Sergio Massa, porque sé la garra que le pone. La oposición ya estaba hablando de una asamblea legislativa que me iba a sacar del Gobierno".