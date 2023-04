Fopea repudió a Viviana Canosa y Laura di Marco por sus dichos contra Florencia Kirchner

En FOPEA defendemos la #LibertadDeExpresión y de #prensa, al igual que la importancia del cumplimiento de normas éticas y el respeto de buenas prácticas profesionales.



El Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA) repudió a Laura di Marco y Viviana Canosa por sus dichos contra Florencia Kirchner en un programa televisivo y pidió “mesura y ética en el debate a políticos, medios y periodistas”.Los desagradables comentarios de la autodenominada “biógrafa no autorizada de Cristina Kirchner” y la experiodista de espectáculos sobre la salud de Florencia Kirchner -con el único objetivo de atacar a la vicepresidenta- no sólo escalaron hasta la Justicia, donde ambas fueron denunciadas sino que también generaron la necesidad de que una institución como FOPEA se pronuncie sobre el tema y lo condene."Consideramos que la difusión de expresiones e imágenes referidas a la salud de la hija de la vicepresidenta de la Nación en un programa de televisión emitido en LN+", manifestaron a través de sus redes sociales.Al respecto, citaron elpromulgado desde la institución: "Los periodistas deben respetar la privacidad y la intimidad de las personas. Sólo cuando se viera afectado un bien o valor público por un aspecto relacionado con la privacidad o la intimidad de un particular, puede prevalecer el derecho a la información de los ciudadanos por sobre la privacidad de una persona".Por último, cierra el posteo con un mensaje de cara a las elecciones: "En este año electoral, desde FOPEA reclamamos, para ayudar a fortalecer las instituciones y cumplir con las normas éticas de nuestra profesión".