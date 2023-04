Gabriel Katopodis: "El debate no puede ser cristinistas contra albertistas"

El ministro de Obras Públicas,, pidió que el Frente de Todos deje la interna de lado de cara a las elecciones 2023 porque al advertir que así no van “a convencer a otros” y apuntó contra la oposición por "desestabilizar".. Yo en San Martín no tengo gente que está en las filas del albertismo o del cristinismo, están en las filas del Frente de Todos.", afirmó el funcionario en declaraciones para El Destape Radio donde además de pegarle a la oposiciónEn ese sentido, sostuvo: "Hay un sector de la sociedad esperando que nosotros podamos representarlos, tenemos que contar cómo se sale de esta situación. Tengo una confianza muy grande en nuestros dirigentes. No importa el tamaño de la dificultad, hay que encararlo y hay que representar a la inmensa mayoría del peronismo”.Katopodis señaló que las elecciones no están perdidas para el peronismo y adelantó que los candidatos del Frente de Todos serán lo último en definirse. "Se tiene que notar que las PASO sirven”, agregó.Además, el ministro de Obras Públicas cruzó a la oposición al manifestar que "están discutiendo quien achica mas rapido el Estado o quien mas rapido aplica el tarifazo más violento” y advirtió que está sembrando angustia y generando mucho miedo en el electorado.. Una buena parte de los argentinos le dijo a Macri que no siga gobernando. El pueblo ya no puede hacer más esfuerzos", lanzó.Para Katopodis la salida de la crisis es la aplicación de alivios a la inflación mediante precios de referencia y el sostenimiento del crecimiento de la economía. "Si el peronismo está unido, somos competitivos y en segunda vuelta ganamos", concluyó.