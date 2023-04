La foto que compartió Cerruti para desmentir la "interna" entre Alberto Fernández y Massa

"Encarnizada interna"

Tras una semana repleta de versiones, algunas con más asidero y otras no tanto, acerca de internas y ruidos entre ambos,Cuando el encuentro culminó, la portavoz de la presidencia,, compartió una foto y chicaneó a los medios por las versiones sobre la supuesta pelea., tuiteó Cerruti junto a la imagen en la que ambos aparecen sonrientes, como respuesta a las versiones que movilizaron diversos medios, fundamentalmente opositores, sobre un enfrentamiento entre ambos por la política económica y las candidaturas.Específicamente, se habló de una reunión del mandatario y su ex jefe de asesores,, en la cual este último hizo propuestas que Fernández prometió presentarle a Massa. Sin embargo, la filtración que llegó a los medios es que se evaluaba que el ex empresario reemplazaría al ministro de Economía.Ese día inició el salto del dólar blue que persiste por estas horas. Cerruti negó las versiones, pero luego Aracre renunció a través de Twitter.El presidente participó esta mañana Foro de las principales Economías sobre Energía y Clima, al que fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Luego, encabezó el anuncio del llamado a licitación del Canal Magdalena, en Ensenada.