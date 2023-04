Larreta, Bullrich, Milei o Morales: encuesta en el foro Llao Llao para ver a quién votaría el Círculo Rojo

En el marco del Foro Llao Llao, el círculo rojo de empresarios eligieron a sus favoritos para ganar las elecciones dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no se sacaron una amplia ventaja, aunque la ex Ministra de Seguridad se ubicó de manera ajustada por sobre el jefe de gobierno.A raíz de una disertación realizada por los precandidatos, empresarios anticiparon a Infobae que la exposición de Bullrich “estuvo muy bien” y destacaron que fue la que menos habló de política y detalló más su plataforma de gobierno. Valoraron no solo sus ideas económicas, en las que detalló su concepto principal basado en el “orden” sino que además destacaron que incluyó educación y seguridad.De Rodríguez Larreta destacaron que fue “prolijo y realista, sin promesas desmedidas”. “Es mejor que diga que no sabe cuánto tiempo le va a llegar ordenar las cuentas, en lugar de prometer que lo hará en 100 días”, señaló uno de los empresarios que escuchó con atención la última charla del martes.“Dijo el mismo discurso que viene repitiendo desde hace tiempo, incluso con los mismos ejemplos que ya son habituales”, analizaron, aunque valoraron que estuvo dispuesto a responder preguntas sin tapujos.La paridad de Bullrich y Larreta se ajusta también a que los discursos, más allá de los recursos de uno y de otro, son similares. “Los conceptos son parecidos: el orden, el equilibrio fiscal, recortes en áreas poco sensibles y seguridad son ejes compartidos”, planteó el dueño de una empresa argentina que tiene filiales en Brasil, Uruguay y México.Por otro lado, María Eugenia Vidal apuntó a la sensibilidad, con un discurso que apenas rozó los temas económicos y buscó generar empatía en el auditorio. “La aplaudieron sí, pero porque buscó generar sensibilidad, no tanto por sus propuestas”, reconoció uno de los colaboradores.Acompañada por Hernán Lacunza, a quien presentó como su futuro ministro de Economía, Vidal tuvo menos contacto que los demás candidatos con los empresarios, fuera del estrado. De hecho, culminó su exposición y viajó al aeropuerto local para abordar el último vuelo del día a Buenos Aires.En la previa, Milei fue el que más expectativas cosechó, algo que no terminó plasmándose luego de su presentación del martes. Lo que sobrevoló a su alrededor -según Infobae- fueron dudas y el “¿cómo haría todo lo que promete que hará?”. La votación desnudó ese escepticismo.“Gerardo (Morales) fue el más aplaudido”, dijo uno de los asesores de gobernador jujeño, tras la tardía exposición que brindó el miércoles, colándose entre los discursos sobre nuevas tecnologías e inteligencia artificial en el mundo de los negocios. No todos coincidieron, aunque sí admitieron que hubo un “reconocimiento medido”. En la votación sumó apenas un voto. Los aplausos mencionados, parece, no eran vinculantes.