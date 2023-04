Capitanich: "No quiero un candidato presidencial conservador, quiero un candidato que exprese nuestro espacio

El gobernador de Chaco,afirmó que el peronismo no debe tener un candidato conservador y sostuvo que luego de que el presidente,, se haya bajado, ahora es indispensable esperar la definición de. El mandatario expresó que no podría competir en internas con la vicepresidenta en estas elecciones 2023., afirmó.Capitanich manifestó que será la voz de los dirigentes del interior del país y que buscará interpretar los reclamos de los pueblos del norte de la Argentina., afirmó Capitanich en una entrevista en El Destape Radio.Capitanich explicó que un mal desempeño en lo económico perjudicaría la aparición de un candidato que pertenezca al gobierno, aunque no lo descarta.argumentó.El gobernador de Chaco señaló que no se postula como candidato porque considera que no es tiempo para definir candidaturas.. El mandatario explicó que está abocado a la provincia de Chaco porque es su forma de "contribuir a la formación de un Estado Federal", aunque alertó que no se sustrae del debate electoral nacional debido a que en 2019 propuso condiciones para el debate dentro.En materia económica, analizó que la Argentina asiste ante una corrida cambiaria que expone la fragilidad de las finanzas argentinas y pidió no devaluar el peso debido a que significaría, lamentó al tiempo que llamó a hacer un "cambio disruptivo".