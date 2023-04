Reglamentaron la Ley de Enfermedad Celíaca que establece la obligatoriedad de elaborar un menú seguro

la normativa declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión, acceso a alimentos y medicamentos libres de gluten.

El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Enfermedad Celíaca que establece obligatoriedad de elaborar menú seguro en restaurantes y diversas instituciones que brinden comidas, así como también el rotulado sin TACC de medicamentos y la periodicidad con la que se debe actualizar el monto que las obras sociales y prepagas deben cubrir a personas con celiaquíaAsí se estableció en el Decreto 218/2023 que aprobó la reglamentación de la normativa, modificada por la ley 27.196.Según informó el Ministerio de Salud,"La implementación de la Ley 26.588 (modificada por Ley 27.196) permitirá, por un lado, ampliar esta mayor oferta de alimentos convirtiéndola en un derecho para todas las personas celíacas, pero también establecer los estándares a cumplir para garantizar que al momento de ofrecerlos sean seguros", sostuvo un comunicado de esa cartera.Mariana Holgado, miembro de la Asociación Celíaca Argentina, manifestó que "este decreto corresponde más bien a muchas de las modificaciones que se hicieron en 2015 de la Ley de Enfermedad Celíaca de 2009 y que al no estar reglamentadas no se cumplían porque faltaba la letra chica".Holgado destacó que la reglamentación otorga un plazo de seis meses para que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) revise una guía que se había elaborado en 2015 y otros seis meses más para que los establecimientos se adecúen, "por lo cual en un año todos los restaurantes y bares deberían contar con un 'menú seguro' para personas con celiaquía".En relación a esto, la reglamentación no sólo contempla restaurantes y bares, sino también otros establecimientos como comedores escolares o instituciones penitenciarias.Respecto de la cobertura de obras sociales y prepagas, Holgado señaló que "más allá de la actualización del monto, lo importante es que antes de esta reglamentación se dependía de la buena voluntad de la funcionaria o el funcionario de turno; en cambio ahora se establece un plazo de revisión de seis meses y asociado a la canasta básica".El tercer punto que valoró fue la rotulación de medicamentos "que había quedado fuera de la ley inicial de 2009 y si bien se había incorporado en 2015 faltaba su reglamentación".Esta reglamentación se incorpora a una lista de acciones que se vienen llevando adelante desde 2009 en función de mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía.Si bien desde la Asociación celebraron esta reglamentación, Holgado concluyó que "el precio de los alimentos libren de gluten sigue siendo elevado y son de difícil acceso para gran parte de la población", lo que consideró "un tema que sigue pendiente".La enfermedad celíaca es una afección autoinmune que daña al revestimiento del intestino delgado; este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten, que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena, de ahí la sigla TACC.