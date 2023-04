Pichetto lanzó su precandidatura a presidente: "La salida no es por el neoliberalismo financiero"

El Auditor General de la Nación e integrante de, lanzó este miércoles su precandidatura a presidente de la Nación de cara a lasen un acto en el microestadio de Ferro Carril Oeste.En el lugar estuvieron varios referentes dey de otros espacios, como el senador nacional por Saltael diputado nacional y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires,el ex secretario de Inteligencia, y el ex legisladorTambién estuvieron el ex presidente Ramón Puerta; el director de la Fundación Encuentro Federal,; la candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe,y las dirigentes bonaerenses, entre otros.En su discurso, en donde estuvieron presentes dirigentes del partido Encuentro Republicano Federal, que preside, remarcó su experiencia”, sostuvo, en alusión al Foro Llao Llao. En ese sentido, aclaró que conservaría el Banco Central, pero "no para que sirva de caja de financiamiento del Estado para cubrir el déficit, porque su rol es el de cuidar el valor de la moneda, y tiene que ser autónomo de la gestión de turno”,Bajo el slogan "Argentina puede volver a hacer grande", el ex senador busca hacerse un lugar entre los dirigentes de Juntos por el Cambio que ya anunciaron sus precandidaturas:sostuvo Pichetto.Posteriormente, se refirió al desafío económico actual, entendiendo que "el ministro de Economía tiene una tarea por delante y es intentar que el FMI le haga un préstamo".Finalmente, se refirió a la agenda de seguridad:. Para concluir, indicó que en una eventual gestión garantizaría que “aquel que sea detenido con un arma no va a tener excarcelación” y “en un enfrentamiento entre un policía y un ladrón, la credibilidad la va a tener siempre el uniformado”.Después de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Pichetto abrió el juego electoral dentro de la coalición opositora con el objetivo de sumar votos de cara a los comicios de octubre. Por eso, el dirigente avaló la incorporación de José Luis Espert, líder y diputado de Avanza Libertad, a Juntos por el Cambio: