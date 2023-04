El juez federal Sebastián Ramos rechazó apartarse de manera voluntaria de la investigación en la que está involucrado su amigo, el ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro por el viaje a escondidas de jueces y funcionarios porteños a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido.

El fiscal federal. Aquella invitación era una suerte de puente de plata para que Ramos diera elegantemente un paso al costado en un expediente en el que su imparcialidad aparece mancillada por la filtración de chats en los que aparecen intercambiando favores, incluso funcionales: inhumaciones exprés, otorgamiento de automóviles, afectuosos saludos familiares., reiteró Ramos.En aquel dictamen, además de recomendarle al juez que se excusara de seguir interviniendo, el fiscal Delgado había pedido una serie de medidas concretas para avanzar en la investigación sobre el viaje del grupo autodenominado “Los Huemules”. Sebastián Ramos no sólo rechazó la excusación sino que no hizo lugar, al menos por ahora, a los pedidos del fiscal para avanzar con la pesquisa.Para rechazar la sugerencia de excusación, el juez buscó refugio en la Corte Suprema. El máximo tribunal, cuya credibilidad también está cuestionada, “ha sostenido que la necesidad de evitar la privación de justicia debe poner límites al deber de apartamiento que establecen las leyes para tutela de la imparcialidad de los magistrados”, señaló el juez Ramos.“Para su aceptación o rechazo debe valorarse también si existen o no en el caso elementos objetivos que permitan evaluar el riesgo que para las partes supone la actuación de quien se excusa”, respondió el juez al convite del fiscal Federico Delgado.Para Ramos, su vínculo con Marcelo D’Alessandro no le impide ser imparcial para investigar a… Marcelo D’Alessandro. “, afirmó el juez. En aquel artículo del 16 de abril, este medio había advertido que “pedir ‘decoro y delicadeza’ en algunos despachos de Comodoro Py es algo así como invitar a Drácula a tomar sol”.Sebastián Ramos volvió a invocar a la Corte Suprema al explicar que la excusación “Entonces, como juez de sí mismo, sostuvo: