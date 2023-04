Organizaciones sociales marchan en el Día del Trabajador contra "el ajuste del FMI"

Organizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento Evita marcharán el próximo 1° de mayo "para rechazar el ajuste del FMI".“En estos últimos meses,, sostiene el comunicado de convocatoria, que tendrá lugar sobre la avenida 9 de julio.Desde la UTEP plantearon que “los trabajadores de la economía popular son parte de la solución y no del problema., pero eso no puede implicar sacarle derechos a la economía popular”. En ese sentido, hicieron referencia a uno de los últimos informes que realizó el organismo sobre la situación económica y laboral de nuestro país.El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió en las últimas horas con la CGT, el Movimiento Evita y movimientos sociales. En el Palacio de Hacienda, estuvieron presentes los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) y los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Jorge Sola (Seguro), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), y Armando Cavalieri (Comercio), mientras que por el Movimiento Evita fueron Emilio Pérsico y Fernando Navarro y por Barrios de Pie, Daniel Menéndez.Desde el Evita adelantaron hoy: "Vamos a movilizarnos este 1º de mayo. Le vamos a decir al fondo que tiene que dejar de poner condicionamientos.", sostuvieron en un comunicado."Vivimos momentos de enorme fragilidad en nuestra sociedad. La crisis golpea sobre todas y todos los argentinos, pero más especialmente sobre los más humildes. En este contexto es que se da la actual situación de corrida cambiaria. Los Movimientos Populares venimos llamando al gobierno a no asumir los condicionamientos que impone el Fondo Monetario Internacional, condicionamientos que generan hambre, pobreza y desocupación a millones de trabajadores y trabajadoras", se expresaron desde esa organización.El Movimiento Evita reveló que en la reunión que mantuvieron movimientos sociales y la CGT junto a Massa, Emilio Pérsico planteó que “sabemos que siempre las crisis las pagan los más humildes y que hay un sector que se beneficia de ellas. Tenemos que convocar a todos los sectores y hacer un frente común ante la crisis".Otra de las frases del líder social fue: "Debemos estar unidos frente a aquellos que llaman por teléfono a organismos internacionales, que operan notas en los diarios para favorecer la corrida cambiaria, que aumentan los precios por las dudas, que especulan con el dólar, aprovechando que el Estado tenía las manos atadas por un acuerdo con el FMI. Por eso agradecemos muchísimo al ministro haya roto ese acuerdo de no intervención en el mercado de cambio..”Asimismo, pidieron decretar la Emergencia Alimentaria en todo el territorio "para garantizar las cuatro comidas para todos los y las argentinas, a través de organizaciones, comedores comunitarios, escuelas y toda institución que dé respuesta a esta necesidad". Y agregaron: "Necesitamos que el Estado se haga cargo de que la mercadería llegue a donde tiene que llegar y que los grandes grupos concentrados no especulen con el hambre del Pueblo".El secretario general del gremio de Sanidad, Héctor Daer, aclaró este jueves que “nunca" se habló "de congelamiento de precios y salarios” en la reunión realizada con el ministro de Economía y aseguró que en ese encuentro se analizó la forma de "buscar un camino en conjunto” con los empresarios, gremios y el Gobierno ante la inflación.