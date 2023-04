30.04.2023 / Declaraciones

Filmus apuntó contra Milei y su propuesta de reforma educativa

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación criticó al precandidato de La Libertad Avanza y aseguró que "no existe ningún país del mundo desarrollado donde la educación no sea obligatoria". Además señaló que la propuesta de vouchers "no tuvo éxito en ningún país del mundo".