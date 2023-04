Elecciones 2023: Facundo Manes confirmó que será candidato a presidente por Juntos por el Cambio

El legislador nacional de la UCR,, confirmó este domingo que será candidato a Presidente en las elecciones 2023 y competirá en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), contra Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales.sostuvo Manes en declaraciones a Radio Rivadavía donde señaló: "Los argentinos estamos sufriendo y antes de avanzar tenemos que curarnos".. Algo que venía resonando luego de sus reuniones con el neurocientífico y del guiño que tuvo hacía el precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau con las elecciones concurrentes en la Ciudad.En su análisis sobre los motivos que lo impulsaron a tomar esa determinación, el diputado radical diagnosticó que hay un sentido de "depresión" en la población:", indicó. "Esa depresión es un obstáculo para cualquier progreso, por eso tenemos que sanar", precisóPara Manes, se necesita una amplia coalición que no será impulsada por los extremos sino "una gran mayoría social de centro popular", y precisó que su desafío es "dejar atrás la decadencia y encarar la estabilidad económica y el desarrollo"."Sin la traba política podríamos trabajar en la prosperidad, podríamos reducir la pobreza a la mitad en ocho o diez años. La política le ha fallado a la gente", sostuvo este domingo.Asimismo, tras haber oficializado sus aspiraciones a competir por la presidencia, el diputado radical precisó que la Argentina necesita la construcción de una gran mayoría social que la respalde. "Eso no se puede hacer desde los extremos y esa mayoría debe tener mayoría legislativa y voluntad de cambio", explicó.Y añadió: "".Por otro lado, hizo foco en los ejes de su plan de gobierno, en caso de ser electo presidente, donde planteó impulsar un plan de estabilización y cambiar la matriz productiva a través de una revolución educativa, científica y tecnológica vinculada con la producción."Mi equipo estudió los planes de estabilización y vio que solo el 25% en el primer intento tiene éxito, hay que tener un gran respaldo político y eso no se hace con los extremos. Luego, la Argentina necesita encarar el desarrollo, la prosperidad, generar dólares con mayor valor agregado en las exportaciones, y eso es entender el mundo en el que vivimos", explicó el precandidato radical.Según Manes, "y la generación de más dinero depende de lo que se produzca", detalló sobre su propuesta.Sobre lo que consideró que "no se requieren ideas sofisticadas", sino que "demanda un plan que combine una política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos que es lo que no tiene este gobierno".