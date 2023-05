El Gobierno recalcula Precios Justos por el salto de la inflación

Ante el salto de la inflación y la turbulencia que trajo la corrida cambiaria, la Secretaría de Comercio citó durante el fin de semana a las principales empresas de consumo masivo y los supermercados para rediscutir el programa Precios Justos. El Gobierno plantea como primer paso dar marcha atrás con las remarcaciones “preventivas” que se visualizaron en las últimas dos semanas a partir de la suba del dólar blue para luego establecer un “sendero de precios” más alto del que se había acordado previamente.Las expectativas de inflación cambiaron.Luego llegó la confirmación del INDEC de que el índice de precios al consumidor tuvo un incremento del 7,7% en el tercer mes del año. Pero lo que terminó por modificar las proyecciones para el corto plazo fue la inestabilidad en los tipos de cambio paralelos de las últimas dos semanas.Con este escenario,En ese diálogo, que se dio en más de un caso de manera virtual, Matías Tombolini busca en primer término que haya una marcha atrás con las “remarcaciones preventivas” de las que tomaron nota en las últimas dos semanas de corrida cambiaria.Luego, en Economía se dispondrán a recalcular el programa Precios Justos.Algo que parece difícil de sostener con el contexto actual. Las empresas vienen solicitando una revisión en función de la reciente disparada de costos que implicó la aceleración inflacionaria de comienzos de este año.En el Gobierno adelantaron que se “está conversando sobre un nuevo sendero por 90 días”. En ese sentido, reconocen que se analiza “acomodar de manera gradual” el cronograma de aumentos por el cambio de contexto.explicaron en la Secretaría de Comercio al portal Ámbito, donde también apuntan a trabajar con los insumos difundidos que tienen impacto directo en los costos de los fabricantes.Los relevamientos de las distintas consultoras dan cuenta de que la inflación no mostró grandes retrocesos el mes pasado. En el sector privado le ponen un piso del 7%. En el Gobierno aceptan que no habrá una gran desaceleración con respecto al alarmante dato de marzo.La medición de alimentos y bebidas de LCG, por ejemplo, arrojó un 9,5%. Ecolatina puso el foco en el traslado a precios de la corrida de los últimos 15 días en unos 6.000 bienes durables y detectó saltos del 6%. En promedio, Eco Go, la firma que dirige Marina Dal Poggeto, estima un 7,5% para todas las categorías que mide el INDEC.Por estas horas el Gobierno se enfoca en acotar el efecto en precios de la corrida cambiaria y en reforzar las reservas.