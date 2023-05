"Mamarracho": halcones de Bullrich apuntan a Larreta por un tuit en que Espert trató de corrupto a Macri

José Luis Espert se muestra desesperado por participar de la interna por un cargo ejecutivo electoral en Juntos por el Cambio de la mano - llamativamente - del ala paloma de la coalición opositora, pero en ese tren cometió un error trascendental que podría obturar su objetivo: trató de corrupto a Mauricio Macri, aún influyente en el espacio y uno de los referentes del ala halcón del PRO

“Espero el repudio de Larreta, Carrió, Santilli y todos los que quieren traer a este mamarracho a JxC”

Espero el repudio de Larreta, Carrió, Santilli y todos los que quieren traer a este mamarracho a JxC. pic.twitter.com/EE5cY8tK8F — Joaquín de la Torre (@delatorrej) May 3, 2023

El diputado nacional de Avanza Libertad tiene el aval, y hasta impulso, de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal, la fuerza de, para sumarse a Juntos por el Cambio. Pero fundamentalmente cuenta con la intención manifiesta por parte del sector PRO que responde aSin embargo, el otro sector del partido amarillo, aquel referenciado en Macri y, viene demorando el cierre de la negociación por varias razones que no blanquean, porque son de política interna. Es que hace tiempo dicen públicamente que están a favor de ampliar la base electoral del espacio para enfrentar al kirchnerismo, cosa que sólo les deja libre el llamado a liberales, no quieren a Espert porque sospechan con razón de un acuerdo entre Larreta y el diputado libertario para comerle votos por derecha a la ex ministra de Seguridad en la interna presidencial de JxC.También se escudan en las fuertes críticas que le dedicó a la gestión de Macri durante los últimos años, pero ese mismo argumento es factible de atribuírsele también a Javier Milei, a quien Bullrich y Macri sí quieren sumar. Tanto el referente de Avanza Libertad como el precandidato presidencial de La Libertad Avanza le pegaron duro a Cambiemos incluso en diálogo con este medio , cuando 2018 terminó con los peores datos interanuales de los últimos 20 años. Es todo interna.En ese contexto en el que el PRO medita si acepta o no su incorporación, Espert escribió un tuit que cayó mal en las filas del macrismo halcón: compartió en sus redes sociales una nota del diario Clarín que consignaba un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sobre los dirigentes políticos más denunciados en el fuero penal y eso incluía a Macri.El ranking, basado en datos oficiales pero sólo de denuncias, es encabezado por(57 causas), seguido por(50) y Macri, con 39 denuncias. Espert no compartió solamente la nota, sino que la acompañó con un mensaje picante con el ex presidente: “El podio: oro para De Vido, plata para la Cristi y bronce para Macri”.La mención provocó revuelo y repercusiones en las redes sociales y en la coalición que pretende integrar, sobre todo entre los seguidores de Macri, que cuestionaron al economista liberal por sus dichos. El tuit duró poco, retrocedió y lo tuvo que borrar, pero las capturas quedan.Es así que el eco llegó hasta el ex peronista actualmente bullrichista Joaquín de la Torre, quien pretende ser candidato a gobernador bonaerense por lo que sería un posible adversario de Espert en las PASO de Juntos por el Cambio., disparó De la Torre, hecho que no sólo lo coloca criticando a Espert, sino que oficializa en voz del bullrichismo que no lo quieren y que saben que quien lo impulsa es Larreta.