Elecciones 2023: Javier Milei compartirá fórmula con Victoria Villarruel como candidata a vice

Preocupante es q en nuestro Congreso de la Nación un hombre q integró una orga terrorista, q cometió delitos confesados x él mismo trabaje en un recinto de la democracia y se sienta habilitado a hostigar a quien ha defendido a las víctimas de su orga terrorista. pic.twitter.com/aeotXAVG1D — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 2, 2023

El líder y precandidato presidencial de La Libertad Avanza,una abogada conocida por reivindicar a los genocidas de la última dictadura cívico-militar y por sostener que "no hubo 30 mil desaparecidos.La primera opción que analizaba el economista libertario para su fórmula presidencial era a la economistapor lo que Villaruel estaba armando su camino en la provincia de Buenos Aires, inclusoAhora, con la designación en la fórmula presidencial, la candidatura en la Provincia de la Libertad Avanzan vuelve a estar vacante.defender a "las víctimas civiles de la subversión" de los años 70, y atribuye a las organizaciones "terroristas" Montoneros y ERP el germen de la violencia de aquellos años marcados a fuego por la represión.Gran parte de los 48 proyectos que presentó desde que asumió como diputada se refieren a pedidos de informes al Ejecutivo nacional yAsimismo, desde el 2022 empuja un proyecto de ley para que se instituya el 5 de octubre como el “Día Nacional de las Victimas del Terrorismo en Argentina”.La legisladora Villarruelfallecido en 2021, veterano de Malvinas donde fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, que comandaba el golpista Aldo Rico.Además, e, el plan represivo que el Ejército llevó adelante en Tucumán con el objetivo de “aniquilar” a las organizaciones militantes establecidas en las zonas rurales de la provincia.También es nieta -por parte de madre- del contralmirante, fallecido en 2017, quien fue historiador naval y autor -entre otras obras- de los diez tomos de la Historia Marítima Argentina.La legisladora se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y como técnica de seguridad urbana de la Universidad Tecnológica Nacional. Durante 2008 realizó un curso de coordinación interinstitucional y lucha contra el terrorismo en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, una institución dependiente de la Universidad de Defensa Nacional establecida en Washington D. C.Su militancia negacionista comenzó hace poco más de una década cuando formaba parte de agrupaciones de retirados y de la "familia militar", oponiéndose a los juicios por lesa humanidad que volvía a impulsar el gobierno de Néstor Kirchner.En 2003, tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final Vilarueldesde donde encaró una fuerte defensa de los militares acusados y señalados por delitos de lesa humanidad.El CELTYV surgió en 2006 y fue una "facción" de AUNAR, una agrupación nacionalista que había sido fundada en 1993 por el exjefe de Inteligencia de Campo de Mayo en 1976 y último jefe de la Policía Bonaerense en lal dictadura, el general Fernando Verplaetsen, condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en las torturas y asesinatos cometidos en el Campo de concentración de Campo de Mayo.Como parte de su campaña en defensa de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, publicó dos libros: "Los llaman... jóvenes idealistas" y "Los otros muertos - Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70".Una de las últimas polémicas en las que se vio involucrada fue en la Comisión de Juicio Político que sigue el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En una de las primeras jornadas, la diputada -que no forma parte de la comisión, pero puede asistir como legisladora- se hizo presente el mismo día que declaró Nora Cortiñas, miembro de Madres de Plaza de Mayo.Cuando se retiraba del recinto, un grupo de periodistas lPero sus declaraciones no se quedaron solo en el hostigamiento a la Madre de Plaza de Mayo sino que hizo referencia a un fotógrafo del Congreso. Mediante su cuenta de Twitter señaló que le parecía “preocupante” que un “exmilitante de Montoneros” trabajara como fotógrafo en el Congreso porque es el “recinto de la democracia”. Hacía referencia a, asesinada por la dictadura al igual que una de sus hermanas, y tío de un niño que nació en cautiverio y fue apropiado.Esta actitud le valió el repudio de varios legisladores y de las organizaciones de trabajadores del Congreso de la Nación.