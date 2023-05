El marido de Pampita será precandidato a jefe de Gobierno porteño y competirá en la interna con López Murphy

En la Ciudad, llegó la hora de Republicanos Unidos. Para recuperar el orden, la seguridad y el sentido común voy a ser precandidato a Jefe de Gobierno. La campaña la hacemos Juntos, SUMATE!



📌 https://t.co/ggOCwimnJ2 pic.twitter.com/6znaJLXtw1 — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) May 9, 2023

El legislador porteño Roberto García Moritán anunció su precandidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y confirmó que participará en la interna de Republicanos Unidos, donde competirá con el diputado nacional y exministro Ricardo López Murphy en los comicios partidarios convocados para junio."Llegó la hora de terminar con los piquetes y la burocracia que nos ahoga. Llegó la hora de vivir en una ciudad ordenada, segura y libre. Llegó el momento de la libertad, llegó el momento de los Republicanos Unidos", expresó a través de sus redes sociales.A través de un video de un minuto, el dirigente se refirió a la actualidad del país y detalló por y para qué irrumpió en la política. "La Argentina está rota, la corrupción es parte de nuestro sistema y los políticos ineficientes de nuestro día a día, los que nos representan, los que nos gobiernan, no nos permiten pensar en un mañana. Yo me metí en política para hacer las cosas de otra manera porque como PYME necesitaba que alguien dé la cara y ponga el cuerpo por los que se esfuerzan, por los que invierten, por los que trabajan por el país", expresó.Si bien lleva solo dos años en la legislatura porteña, García Moritán sostuvo que llevó adelante "batallas muy valientes" entre las que enumeró: "Ir contra el abuso de las grúas, simplificamos VTV, bajamos impuestos y terminamos con 30 trámites que a los emprendedores nos hacían la vida imposible".Frente a esto, manifestó: "Ahora quiero ir por más, quiero resolver problemas más grandes, problemas que la política no puede o no le conviene resolver. Hace 16 años que gobierna el mismo partido político (PRO) y ha hecho muchas cosas buenas pero hay muchas que se pueden mejorar y hay que corregir lo negativo"."¿Hasta cuándo vamos a votar a los mismos esperando resultados diferentes? Merecemos vivir mejor y cuento con vos para lograrlo", cerró García Moritán.En marzo pasado, su competidor López Murphy se mostró cercano a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich; lo que generó una clara molestia en el espacio liberal tras una foto publicada entre ambos.