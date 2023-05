Atentado a Cristina: revelan quién es el perito de Bullrich que borró el teléfono de Milman y su asesora

La querella que representa a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la investigación por el intento de magnicidio apuntó contra el peritocomo quien podría haber eliminado el contenido del teléfono celular de la exsecretaria del diputado Gerardo Milman, Ivana Bohdziewicz, en la oficina de Patricia Bullrich.la fundación encabezada por la precandidata presidencial del PRO de la que Milman también es parte.Según su ficha laboral, que figura en el IEES,El sitio del instituto además señala que el perito tecnológico acompaña a Patricia Bullrich desde hace varios años, ya que también se desempeñó como “director de Tecnología en el Ministerio de Seguridad de la Nación” durante el gobierno de Cambiemos, cuando Bullrich encabezaba la cartera y Milman era Secretario de Gestión Federal de la misma.El lunes pasado el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidieron explicaciones a Bullrich luego de que trascendiera la denuncia de Ivana Bohdziewicz.La exsecretaria de Milman había adelantado días atrás ante la Justicia la intención de ampliar su declaración testimonial y le habían fijado fecha para el 10 de mayo, perosegún consta en un registro del expediente.La declaración se produjo ante la fiscal Alejandra Mangano -y no ante Carlos Rívolo porque estaba de licencia-, duró dos horas. Su declaración testimonial no fue cargada al sistema hasta la mañana del 7 de mayo recién ahí se conoció quYo preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos, entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo", aseguró Bohdziewicz en la ampliación de su declaración como testigo .También aclaró que el borrador del celular se realizó en presencia del diputado y que las presiones que la llevaron a adelantar su nuevo testimonio habrían provenido de su compañeraotra de las involucradas en la causa, a quien le achacó la idea de borrar en su momento el contenido de sus teléfonos para preservar su privacidad y de hacerlo en las señaladas oficinas.