Con Leonardo Sbaraglia en el rol protagónico, se viene la serie de Carlos Menem

La serie tendrá ocho capítulos y varias de sus escenas estarán inspiradas en el libro El Jefe, vida y obra de Carlos Saúl Menem, escrito por Gabriela Cerruti.

Dirigida por Ariel Winograd, se viene la serie del fallecido expresidente Carlos Sául Menem por la plataforma Amazon Prime Video. La producción se llamaría ¡Síganme! -en referencia al spot de campaña del riojano 'síganme, no los voy a defraudar'- y ya tendría casteado a un importante elenco.Desde la productora señalaron que la primera temporada de la serie se focalizará sobre todo en los hechos ocurridos durante la década de los 90, tiempo en el que Menem fue presidente de la Nación. "Será un thriller político mezclado con comedia dramática", detallaron.Por su parte, Zulemita Menen aclaró que “es una ficción”, lo cual implica que no se ceñirá estrictamente a lo documental sobre la vida cargada de eventos y situaciones de su papá.El actor elegido para encarnar a Carlos Menem sería nada menos que, una de las celebridades más exitosas del país, que ya viene de trabajar con Winograd en las películas Hoy se arregla el mundo y El gerente.Además, tendría acomo Zulema Yoma, Agustín Sullivan como Carlos Jr y Cumelen Sanz como Zulemita. También estaría Juan Minujín en un rol que aún no trascendió. El rodaje de la biopic sería entre junio y septiembre de este año.