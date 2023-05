JXC, partido en Quilmes: interna feroz entre Larreta-Molina y Bullrich-Queijeiro para competir contra Mayra Mendoza

Llegó la hora de animarnos a recuperar la esperanza, de vivir tranquilos y seguros. Somos una generación que apuesta por un futuro mejor.

La dinámica interna del partido amarillo ingresa en una vorágine de disputas, chicaneos y posibles enroques. En este marco, el ex intendente y actual diputado provincial,, espera un nuevo paso del tren de la mano depara gobernar en, mientras que desde el sector "halcón" deno son pocos los que ya le picaron el boleto porque en las encuestas no sube como esperan.Sin embargo, su tropa quiere revancha. Uno de los defensores e integrantes del sector del "Cocinero" es su ex jefe de Gabinete y ex diputado bonaerense, el dirigente radical Fernando Peréz, para quien el estado de situación actual entró en “una consolidación del voto opositor que permite encarar todas las elecciones con un piso interesante de aproximadamente 30 puntos”.“En distritos como Quilmes estoy convencido de que vamos a ser gobierno y eso nos permitirá ser mucho más competitivos de lo que históricamente fue la alternativa al kirchnerismo en el Conurbano”, dijo Peréz aEl representante del partido centenario, que a nivel provincial profesa por Martín Tetaz y a nivel nacional por Martín Lousteau, considera que “Martiniano va a ser candidato de la clara mayoría de Quilmes donde el radicalismo y el PRO, o por lo menos, las expresiones mayoritarias de los dos partidos, nos vamos a incorporar para elaborar una propuesta para gobernar la ciudad”.”, asegura en tono de confianza. La idea del ex legislador es la de generar un espacio político “con el músculo suficiente para ganarle a Mayra Mendoza y en este camino creemos que el mejor candidato es Martiniano”.Sin embargo, incluso desde quienes buscan otro ciclo de Molina, como él, reconocen errores de la administración anterior que encabezó. “Venimos trabajando en la consolidación política que nos permita evitar cometer las equivocaciones que cometimos entre 2015 y 2019. Esto tiene que ver con la coordinación de propuestas de políticas públicas en materia de Seguridad, Salud, Ambiente y Desarrollo Humano”, sostiene.Es que, incluso desde sectores del PRO y socios que acompañan en Quilmes a Molina, ven un contraste fuerte en sectores de la gestión pública local actual con la que encabezó el PRO hasta 2019.El radicalismo pareciera dejarle el camino libre a los miembros amarillos en el distrito que gobierna Mayra Mendoza. En el PRO hay un sector que ya tiene una línea definida que es la de Larreta-Santilli y a nivel local busca que nuevamente sea intendente el cocinero Molina.Por el otro lado, hay tres posibles candidaturas del sector de Patricia Bullrich: la más reciente que es la del también ex diputado provincial y ex jefe de Gabinete local,, de la mano de Cristian Ritondo. Pero también está la del periodista, que viene de la mano del ex intendente de San Miguel y ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal,; y por último, la presidente del PRO de Quilmes,(allegada a Jorge Macri y Néstor Grindetti).En este marco, el propio Queijeiro resaltó: “Cambiemos es un frente que incluye varias fuerzas y estamos en la construcción de una oferta electoral tanto de Quilmes como de la provincia de Buenos Aires”.Sin embargo, mostró las diferencias entre los alineados con la ex ministra de Seguridad y aquellos que responden a Larreta, cuando advirtió que “hay buena relación, sobre todo con los candidatos del espacio de Patricia Bullrich”.No conformes, en los sectores amarillos bullrichistas se despegan abiertamente de la gestión de Molina. “En lo que a mí respecta, no tuve nada que ver con la gestión de Martiniano Molina, con lo cual estamos construyendo una alternativa superadora para ofrecerle a toda la población de Quilmes”, dijo el ex concejal, para quien el distrito “necesita un cambio profundo y cuando digo esto me refiero a cosas que no se hicieron en las últimas gestiones”.Consultado sobre la figura de Molina en específico, Queijeiro evitó expresarse en tono crítico, pero dejó picando cuestionamientos al afán del larretismo de imponer candidaturas únicas pese al consenso general de que haya PASO en JXC en aquellos distritos, como Quilmes, en los que no gobiernan. Y además recordó las duras derrotas del ex jefe comunal en los últimos tres años.“Siempre me caractericé por hacer y decir lo que me corresponde por mí. No sé qué dicen las encuestas. Las estadísticas dicen que tanto en 2019 como en 2021 Mendoza ganó las elecciones y lo que hay que hacer es un proyecto distinto a lo que había en Quilmes y ofrecerle a la ciudadanía una alternativa superadora”, señaló.En ese mismo sentido, le plantó bandera a la posición del "molinismo" de mostrarse confiados en números según los cuales encabezan sondeos locales. "Lo que dicen las encuestas en Quilmes es que en la presidencial la que mejor mide es Patricia Bullrich y lo más probable es que en Quilmes gane el candidato de Patricia", sentenció.“En eso estamos trabajando”, añadió aDesde el entorno local del partido amarillo analizaron que en una eventual candidatura única de Cristian Ritondo desde el bullrichismo, “la figura del enroque sería la del periodista deportivo para pagarle de la mejor manera posible a De la Torre, si es que baja su candidatura”.La duda es qué hará Molina si, como parece que va a suceder, el bullrichismo sale a jugar con un candidato como Queijeiro, y no sucumbe a las presiones del sector del jefe de Gobierno porteño de ungir con encuestas a Molina. Desde el partido amarillo y sus sectores no larretistas filtran que el "Cocinero" podría bajarse porque lo ven "a media máquina" y que, por eso, "presionan para no competir"Para Peréz, la sobre oferta de candidatos es “funcional al kirchnerismo”. “Yo quiero ser alto pero mido 1,68. Hay candidaturas que no me parecen serias. Son candidaturas que responden mucho más a una especulación personal que ir a un lugar en alguna lista”, disparó el representante de Evolución al enfatizar que “no todo es lo mismo y muchas veces algunas apariciones de personas que dicen querer presentar una candidatura terminan siendo funcionales al kirchnerismo”. “Lo hacen en sintonía y concordancia con quien gobierna la Ciudad para debilitar al armado opositor”, denunció.Lo que se avecina de cara a agosto parecería ser un terreno de rispideces sin calmas inmediatas. El voltaje de la pelea entre Larreta y Bullrich en el orden nacional pasa sin alternar su intensidad en el orden local. De todas formas, hay dirigentes que bregan por la mesura y tratan de erosionar dichas tensiones.Para el ex senador del PRO y actual colaborador del armado deen la Tercera Sección,, “esto enriquece, no debilita”.“Nosotros estamos cuestionando la modalidad del oficialismo de buscar mecanismos que están fuera de las normas de la institucionalidad para perpetuar gente y evitar el debate interno como así también el recambio de las autoridades. Nosotros, por otro lado, estamos buscando unificar para que surjan debates, nuevas caras y nuevos liderazgos”, expresó no sin mostrar sus deseos de flamantes referencias locales.Consultado sobre la postura de Peréz referida a que la proliferación de candidatos amarillos beneficia al Frente de Todos, Schiavo dijo que “esa visión es absolutamente equivocada”. “Para eso existen las PASO. Después de las Primarias va a haber un ganador que será quien enfrente al kirchnerismo. Ese ganador saldrá fortalecido. Las PASO hacen un primer mapeo de la opinión público”, concluyó.Lo cierto es que el fuego amigo de los amarillos no pareciera disiparse. Muy por el contrario el clima de expectativas puede que guarde relación más con más leñas que extintores.