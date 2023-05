"Dali Revolución": Investigan pista que vincularía a Revolución Federal con el atentado a Cristina

le dijo una supuesta militante deal líder de la agrupación Jonathan Morel unos días antes del intento de asesinato a la vicepresidenta. Este último mandó el material al juzgado de María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa sobre el atentado.El jueves previo, ante un mensaje que aludía a la manifestación del grupo en la puerta del Instituto Patria que incluyó amenazas de muerte contra CFK, dijo:. Fueron cuatro las veces que ofreció su pistola.Es que según fuentes judiciales, el 27 de agosto de 2022, una persona identificada en el teléfono de Morel como “Dali Revolución” le dijo a este último “Yo no estoy en el grupo pero conta conmigo”…”la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm”. Unos días antes, el 25 de julio en uno de los grupos de whatsapp de Revolución Federal, Morel había subido a YouTube un video que mostraba la llegada de Cristina a su casa rodeada de la militancia.respondió Dali Revolución.Una coincidencia que impacta es que la noche de aquel 27 de agosto, el día queofreció por cuarta vez su arma, Fernando Sabag Montiel ya estaba mezclado entre la gente y se acercaba a su primera tentativa de magnicidio después de que CFK hablara desde un escenario improvisado a metros de su casa en Recoleta. Brenda Uliarte, esperaba un aviso para ir al lugar. Pero Sabag le escribió que no fuera: ""no traigas nada". A la vez le daban temor las cámaras de televisión. Ella, a la vez, le dijo a su amiga Agustina Díaz:Los dos primeros están presos igual que Gabriel Carrizo, el que proveía los copos de azúcar y que también se jactaba de haber "mandado a matar a Cristina".Los investigadores de la causa en la que se investiga a la agrupación Revolución Federal están detrás de esa persona que no aparece en las redes sociales, ni en las bases de datos personales, ni en sitios de consulta. Pero sí está identificada la línea telefónica que usaba.El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que “identificada quien sea la persona en cuestión, consulte a la ANMAC si la misma se encuentra registrada como Legítimo Usuario de Armas de Fuego y si cuenta con armamentos identificados a su nombre”. También le pidió al juez Marcelo Martinez de Giorgi un entrecruzamiento de comunicaciones entre la línea que utilizaba “De acuerdo a las fuentes, entre julio y agosto del año pasado, la usuaria aludió en al menos tres oportunidades a la posible tenencia de un arma de fuego 9mm.La usuaria "Dali Revolución" aparece con el mismo número en tres grupos de whatsapp: "Zona Norte Activismo"; "Revolución Federal" y "Alerta Revolución Federal".En el grupo "Revolución Federal" alguien compartió una publicación de "La Gaceta" con un video, que decía: "Manifestantes autoconvocados amenazan de muerte a Cristina Kirchner. Arrojaron basura y patearon las puertas desde la sede del Instituto Patria. La amenazas se suman a una serie de ataques que viene sufriendo la vicepresidenta". "Dali revolución" respondió: "Lo único que falta es que la convirtamos en mártir a esta hija de remil putas". Y luego: "Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (...) que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan". El día anterior, en efecto, varios integrantes de Revolución Federal, entre ellos Morel, fueron al Patria con consignas amenazantes.Basile llamaba a ir a la Rural a "defender al campo" frente a la cual los integrantes decían si irían y qué podrían llevar. "Dali Revolución" dijo: "Tengo una 9 mm y el mástil de la bandera (el consolador de la Cerruti) y tengo fas (por gas) pimienta".. El mismo día que Morel habló sobre cómo imaginaba meterse en la multitud también compartió un video de C5N donde se ve a CFK entre la gente, con el título: "Histórico. La llegada de Cristina Kirchner rodeada de militancia". Él mismo escribió: "Hay que matarla". Del otro lado, "Dali Revolución" acotó: "Una granada ahí (...) mi límite es la 9 mm que tengo"."Dali Revolución" tiene un diálogo privado con Morel y le pide la letra de una canción. Una parte decía: "El pueblo unido jamás va a ser vencidoooo. A los pibes de La Cámpora les digooo. Con Cristina yo me meto y la persigo. Cristina presa el pueblo Unido. Cristina presa el Pueblo Unido". Le dice también al líder de la agrupación: "Yo no estoy en el grupo pero costa (contá) conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mil 9 mm".En tanto Jonathan Morel y otros tres miembros de la agrupación Revolución Federal están procesados por "incitación a la violencia colectiva". El expediente sigue tramitando de manera separada a la causa por el atentado a Cristina Kirchner, a pesar de los pedidos de la querella y también del mismo juez Martínez de Giorgi quien había sostenido la conexidad de las investigaciones.