El Gobierno bonaerense adelantó que iniciará acciones legales contra empresas de colectivos que no coloquen cámaras de seguridad

El ministro de Transporte bonaerese, Jorge D'Onofrio, adelantó este miércoles que si los empresarios no avanzan con la colocación de dispositivos de seguridad que se habían acordado en un encuentro el mes pasado, la Provincia accionará judicialmente contra ellos, luego de la polémica que se abrió en la Provincia respecto de la seguridad de los choferes de colectivos por el asesinato de Daniel Barrientos y otros hechos de violencia contra los trabajadores del sector."Nos pusimos a trabajar desde el Estado,. Si no lo actualizan en las próximas horas vamos a accionar judicialmente", sentenció el funcionario en diálogo con radio Del Plata.En esa línea, el funcionario aseguró que desde el Estado se realiza una inversión de 160 millones de pesos por mes no solo para sumar nuevas cámaras, sino también para su mantenimiento."De las 1800 instaladas que había sin reportar, ya están reportando al centro de monitoreo. Les decimos que se termino el changüí,", sentenció.