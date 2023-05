Anses registró récord diario de inicio de trámites jubilatorios en los últimos 9 años

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que este martes se iniciaronen todo el país, un récord para los últimos 9 años, en el marco del nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional que fue sancionado por ley y que comenzó a ser implementado el pasado 10 de abril.En ese sentido, el último año en el que se habían superado los 5.000 inicios de trámites en un día había sido en 2014, cuando se alcanzaron los 9.701 inicios en el marco de la moratoria previsional (Ley 26.970) reglamentada ese año.El plan de pago posibilita que regularicen la deuda previsional y puedan acceder a la jubilación aquellas personas en edad jubilatoria -60 años para las mujeres y 65 años para los hombres- que no lleguen a cumplir el requisito de 30 años de aportes registrados.“Estamos muy orgullosos por el trabajo incansable que venimos realizando con la sanción del Plan de Pago y con el esfuerzo y la dedicación con la que estamos atendiendo a cada argentina y argentino, que se refleja en los más de 100 mil inicios de jubilaciones que estamos llevando adelante en todo el país”, expresó la titular de Anses, Fernanda Raverta.El plan alcanza a mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos. Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive, aunque no será compatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.Para solicitar turno, la persona debe ingresar en www.anses.gob.ar e ingresar en la solapa de "Trámites y Servicios".