Hornos y Borinsky decidieron que sí pueden revisar la condena a Cristina Kirchner por Vialidad

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron este miércoles el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que sea otro tribunal el que revea su condena en la causa Vialidad por temor a una falta de "imparcialidad" por parte de los magistrados.Los magistrados declararon “inadmisible” la apelación de la ex mandataria, cuyos abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, había planteado una “casación horizontal”. Esta propuesta significa que otros jueces del mismo tribunal revisen la decisión que tomaron sus pares, en este caso Hornos y Borinsky, quienes habían rechazado la recusación contra ellos mismos.La defensa de la Vicepresidenta había pedido el apartamiento de ambos, y después de que ellos mismos lo rechazaran, volvió a plantear que esa decisión fuera revisada por otros magistrados de la misma jerarquía, como una garantía de imparcialidad en el fallo. “La decisión que pretende impugnar la defensa mediante la vía del recurso de casación se trata de una resolución mediante la cual se rechazó in limine una recusación”, enunció el escrito."No se advierte, ni la parte presentante ha logrado demostrar, que el caso guarde alguna analogía con los supuestos en los que el Máximo Tribunal dispuso que debían excepcionarse las reglas de competencia establecidas para esta Cámara Federal de Casación Penal por la ley y habilitar el excepcional remedio que pretende la defensa”, agregó el fallo.“En tales circunstancias se presenta claramente inaplicable el medio impugnatorio intentado. En estos términos corresponde declarar inadmisible el recurso de casación”, resumió. De tal forma, ambos jueces se auto ratificaron como integrantes del tribunal que deberá revisar las condenas por la Causa Vialidad.En su entrevista con C5N, la Vicepresidenta lanzó hace dos semanas una fuerte declaración sobre la Justicia, que el 6 de diciembre la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad: "Estoy en libertad condicional, técnicamente. Y no es una frase que quede bien".Esta fue la segunda vez que la Vicepresidente dejó en claro que no será candidata a ningún cargo en las elecciones generales de octubre próximo porque, si lo intentará, el Poder Judicial podría confirmar su condena y, por ende, su inahbilitación para ocupar cargos públicos, lo que confirmaría que, como ya sostiene, está "proscripta".