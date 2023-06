"Nadie elige dormir adentro de un banco", organizaciones sociales le respondieron a Jorge Macri

Los cajeros automáticos están muy lejos de ser monoambientes. Frente al frío o la violencia, son el último refugio de quienes no tienen acceso a una vivienda.



Nadie elige, ni debería tener que dormir adentro de un banco.https://t.co/GlCQiP0yEm — CELS (@CELS_Argentina) June 1, 2023

Organizaciones sociales repudiaron los dichos del precandidato del PRO a jefe de Gobierno porteño,, quien señaló que "los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes" y le respondieron: "Nadie elige ni debería elegir dormir en un banco".Recientemente elegido como el precandidato del PRO que buscará suceder a Horacio Rodríguez Larreta, el primo de Mauricio Macri entre sus primeras propuestas de campaña sostuvo quey propuso "recuperar para el vecino" algunos de los lugares ocupados por quienes no tienen dónde dormir. "lanzó Jorge Macri.", le respondió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de su cuenta de Twitter.La organización indicó quey advirtieron que "la política del Gobierno porteño es insuficiente en el mejor de los casos, nociva en el peor porque ofrece endeudarse con créditos para pagar el alquiler, y subsidios habitacionales que no alcanzan para alquilar nada"."También, el Gobierno porteño impulsa juicios de desalojo en inmuebles que la Ciudad declaró innecesarios, sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas", recordaron desde el CELS y afirmaron que "" porque "tener un lugar donde vivir es un derecho".También el dirigente social y precandidato presidencial por el Frente Patria Grande, Juan Grabois salió a cruzarlo: Cuando escucho las prioridades de estos tipos me salta la duda: ¿son idiotas, son mala gente o las dos cosas?", cuestionó Grabois en su cuenta de Twitter.