Grabois cruzó a Jorge Macri por comparar los cajeros automáticos con monoambientes: "Chanta, ponete a laburar"

El dirigente del Frente Patria Grande y precandidato presidencial, Juan Grabois, cruzó a Jorge Macri por comparar a los cajeros automáticos de la Ciudad con "monoambientes" donde viven personas sin hogar."Cuando escucho las prioridades de estos tipos me salta la duda:", se preguntó el precandidato presidencial del Frente de Todos a través de redes sociales, en respuesta a una declaración del funcionario porteño en radio La Red.El ministro porteño le contestó horas más tarde: "A vos, Grabois, te preocupa lo que digo. A mí me preocupa lo que pasa. Todos sufren, quienes por la profunda crisis y el abandono de ustedes, viven de esa manera, y los vecinos que ven mal usados esos lugares o las entradas a sus casas o las veredas por las que circulan. Creo que resignarse a eso es estupidez o maldad"."Pero. No leíste la constitución de la Ciudad porque emigraste desde Vicente López hace un par de meses. Ser funcionario implica deberes", sentenció GraboisAdemás, dijo que las organizaciones sociales e iglesias hacen "más que todos los funcionarios juntos" y remató: