Ola de críticas a Nicolás Dujovne por proponer invertir el swap de monedas con China en bonos

El ex ministro de Economía de la Naciónrecibió fuertes críticas por parte de secretarios de Estado, legisladores nacionales y provinciales y dirigentes políticos tras proponer invertir el swap de monedas con China en Letras del Tesoro de los EEUU de corto plazo.sostuvo Dujovne a través de su cuenta en la red social Twitter.Al respecto, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, explicó que el swap "permite incrementar la disponibilidad de divisas para el comercio exterior de nuestra economía, a la vez de contribuir a la estabilidad financiera y reducir la volatilidad de los mercados" y aclaró que no se trata de un instrumentoEn la misma línea, el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, le preguntó en Twitter al ex ministro de Mauricio Macri:, agregó Neme al criticar al ex ministro del gobierno anterior.En la misma sintonía que Neme, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, cuestionó a Dujovne por plantearDe esta manera, el secretario recordó que junto al ministro Sergio Massa viajó a China". "Vamos a fortalecer la economía del país con mayor estabilidad económica. A eso apostamos nosotros. ¿Ustedes podrán alguna vez invertir sus prioridades y no arrancar pensando en la especulación y la timba? ¿Podrán alguna vez pensar primero en cómo se beneficia la mayoría?", subrayó Bahillo.De la misma manera se expresó la secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación, Jimena López, quien le preguntó a Dujovne si "la timba" que aplica en su razonamiento "es la misma que aplicaste cuando te fugaste el préstamo del FMI que estamos haciendo magia para pagar".En tanto, el Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena, destacó que. "Así nos dejó y encima habla".También, el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani, planteó que a Juntos por el Cambio le