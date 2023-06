Juicio político a la Corte: piden la declaración de Maqueda por el escándalo de la obra social judicial

La Comisión de Juicio Político pidió que se cite a declarar al juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) Juan Carlos Maqueda por "las imputaciones de mal desempeño y posible comisión de delitos" durante su gestión de la obra social del Poder Judicial."Las pruebas traídas al pleno de la Comisión, surgen prima facie, las siguientes conductas atribuibles al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Juan Carlos Maqueda, durante el período comprendido entre el 7 abril del 2008 y al 31 de agosto de 2021", expresaron al comienzo del pedido quePara el bloque oficialista, el pedido se sostiene en "suficientes pruebas de la participación del juez Maqueda respecto de las imputaciones de mal desempeño y posible comisión de delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas".Entre las razones, lo acusaron de "consentir, por omisión en el cumplimiento de funciones bajo su dominio,, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación".También de "y mantener vacante la Sub Dirección Médica, Subdirección Administrativa y Auditoría Interna durante todo el período imputado, todo ello agravado por la situación de pandemia", fue otra de las acciones que le atribuyeron a Maqueda.Además, lo consideraron responsable de "Y denunció su contribución al "deterioro del servicio de salud de calidad que debe brindar la obra social".Asimismo, la Comisión lo acusó de, a la vez que agregaron entra los motivos: "Violación de deberes, prohibiciones e incompabilidades previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”."La prueba instrumental, testimonial, informativa y documental ya vertida al presente permite demostrar, respecto del sindicado Juez de Corte Juan Carlos Maqueda, funciones de señorío sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y que oportunamente habrían sido delegadas a su competencia", añadieron los diputados.Y aclararon queEl escrito votado por la mayoría oficialista, que tiene 16 sobre los 31 miembros de la comisión, fue argumentado por la diputada Vanesa Siley, durante la audiencia en la que se volvió a analizar en la tarde del martes las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados como parte del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia iniciado en febrero pasado.La decisión del oficialismo fue objetada por el presidente del bloque de la Coalición Cívica,quien realizó observaciones de forma y de fondo: "No nos avisaron que iban a hacer esta presentación", sostuvo.Mientras que el oficialistale respondió que no había "ninguna causal de nulidad en seguir avanzando; no hay nada acá que esté fuera del reglamento".