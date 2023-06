Cambios en las escalas y beneficios para el sector: los anuncios de Massa para monotributistas

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó un aumento del 41,5% en la escala de facturación del monotributo a partir del primero de julio, en tanto que se mantendrán sin cambios el valor de la cuota mensual. A su vez, se lanzaron créditos blandos para el sector.De esta manera, los ingresos brutos de la categoría A pasarán de $ 999.657,23 a $ 1.414.762,58; en la B de $ 1.485.976,96 a $ 2.103.025,45; en la C de $ 2.080.367,73 a $ 2.944.235,60; en la D de $ 2.583.720,42 a $ 3.656.604,33; en la E de $ 3.042.435,05 a $ 4.305.799,15; en la F de $ 3.803.043,82 a $ 5.382.248,94; en la G de $ 4.563.652,57 a $ 6.458.698,71; y en la H de $ 5.650.236,51 a $ 7.996.484,11.En esta línea, la categoría I subirá de $ 6.323.918,55 a $ 8.949.911,06; la J de $ 7.247.514,92 a $ 10.257.028,68; y la K de $ 8.040.721,19 a $ 11.379.612,01.En tanto, la cuota mensual -- los importes a pagar por el impuesto integrado y por los aportes a la obra social y al sistema jubilatorio-- se mantienen sin cambios, para las distintas categorías.Con este nuevo aumento en los topes de facturación, los límites de ingresos brutos anuales de cada categoría quedan de la siguiente manera:Categoría A: pasa de $ 999.657 a $ 1.414.762Categoría B: pasa de $ 1.485.976 a $ 2.103.025Categoría C: pasa de $ 1.557.443 a $ 2.944.235Categoría D: pasa de $ 2.583.720 a $ 3.656.604Categoría E: pasa de $ 3.042.435 a $ 4.305.799Categoría F: pasa de $ 3.803.043 a $ 5.382.248Categoría G: pasa de $ 4.563.652 a $ 6.458.698Categoría H: pasa de $ 5.650.236 a $ 7.996.484Categoría I: pasa de $ 6.323.918 a $ 8.949.911Categoría J: pasa de $ 7.247.514 a $ 10.257.028Categoría K: pasa de $ 8.040.721 a $ 11.379.612En la actualidad, existen 4.781.614 de monotributistas, de los cuales 2.894.352 pertenecen a la categoría A; 642.137 a la B; 359.565 a la C; 350.964 a la D; 180.989 a la E; 185.074 a la F; 107.562 a la G; 49.608 a la H; 7.471 a la I; 2.575 a la J; y 1.317 a la K, detallaron fuentes del Ministerio de Economía.Por otro lado, lanzaron un plan de créditos a dos años con tasas diferenciadas del 43% para monotributistas, que será financiado por el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y apunta al financiamiento de microemprendimientos. La medida busca beneficiar a cerca de 1,2 millones de personas.Esta oferta de financiamiento se ideó con la Secretaría de Producción, encabezada por José Ignacio de Mendiguren, y está en línea con dos objetivos muy importantes que tiene en la cabeza Massa en estos momentos: mantener el consumo fuerte y apuntalar la inversión en la producción para tratar de sostener la actividad económica.