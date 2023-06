Bullrich eligió al mendocino Luis Petri como compañero de fórmula

Finalmente Patricia Bullrich optó por un dirigente del Grupo Malbec. Se venía cocinando la designación de la ex ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos de cara a las PASO. Varios nombres correligionarios se escuchaban: entre ellos, el gobernador Rodolfo Suárez, el senador Luis Naidenoff, la senadora Carolina Losada y el presidente del Comité bonaerense de la UCR, Maximiliano Abad.

En este marco, no sorprendió que sea otro mendocino el elegido: se trata del ex diputado nacional Luis Pedri, quien compitió contra Alfredo Cornejo en las PASO de esa provincia de Cuyo. Además de tener buena relación el ex presidente de la UCR mantiene un vínculo activo con Julio Cobos.Pedri es oriundo de la localidad mencodina de San Martín, al centro norte de Mendoza y se graduó de abogado en el 2000. Fue vicepresidente de la Juventud Radical mendocina y secretario legislativo de la Cámara de Senadores de esa provincia.