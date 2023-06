Milei apoyó la represión en Jujuy, pero tildó a Gerardo Morales de tibio

El precandidato presidencial de Libertad Avanza,, respaldó la brutal represión en Jujuy, aunque recordó que fue "víctima de la censura" en esa provincia y tildó al gobernador jujeño y, por ahora, precandidato presidencial radical Gerardo Morales de tibio.“Si yo tengo que pararme de manera abstracta sobre la situación es:Usted defiende las instituciones de la República con todo el peso de la ley porque de esa manera está diseñada", sostuvo en declaraciones a TN Milei en respaldó a la represión del gobernador jujeño y remarcó: "Si usted no tiene una democracia y una república fallidas, usted tiene que poner orden, las leyes se respetan”.Si bien apoyó la represión, el diputado de la Libertad Avanza no dejó de apuntar contra el gobernador radical: “Esta situación no aparece de la nada”.En ese sentido, cy lo calificó como un "típico político casta" porque "tiene 40 familiares en el estado". "Gerardo Morales también maneja la provincia como un feudo, se apropia de negocios, está buscando apropiarse de negocio del litio. No solo eso: le dio al hijo el negocio del cannabis", consideró Milei.Luego recordó cuando fue censurado en Jujuy, como parte de las maniobras de Morales. "El señor Morales mandó una reforma constitucional, en un contexto donde estaban los ánimos muy caldeados y dentro de esas cosas", señaló Milei. "¿Saben quién fue víctima de censura de Morales? Yo", sentenció el precandidato presidencial.