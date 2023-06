Jujuy: séptimo día de protestas, el Gobierno envía a Gendarmería aunque aclaran que no habrá represión

Las protestas en Jujuy contra la reforma constitucional aprobada por el gobierno dey reclamos salariales suman otra jornada. Por la mañana el ministro de Seguridad nacional,aunque aseguró que, a diferencia de lo que sucedió con la policía local, no habrá “ningún gesto de agravio o represión”.Este juevesen las localidades de Perico (a 30 kilómetros de la Capital, donde se encuentra el aeropuerto), Purmamarca, Tilcara y Uquía (en la región de la quebrada), Susques, Cangrejillos, Abra Pampa y La Quiaca (en la puna). La modalidad varía, pero el criterio es abrir paso por pocos minutos, descomprimir la fila y volver a cortar. En los hechos, desplazarse entre ciudades en Jujuy resulta imposible por momentos.Mientras que en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno en la Capital, se desarrollarán durante la tarde nuevas marchas de docentes, organizaciones sociales y sindicales., autorice a la fuerzas nacionales y a la policía provincial a intervenir en desalojar y reprimir los cortes de las rutas nacionales 9, 34, 52 y 66.En este panorama, el funcionario nacional afirmó por AM750 que “el oficio del juez autoriza, dice, no hay ninguna imposición imperativa de hacer acciones que no estamos dispuestos a hacer. Autoriza, sin armas de fuego y sin meternos en el reclamo”.”, explicó Fernández.Así, el ministro destacó que desde que asumió al mando del ministerio “no hubo una sola denuncia por violencia institucional y ni las va a haber” y aseguró: “No vamos a desalojar. ¿Sabes cómo se hace para que pasen los camiones cuando está la gente en la calle? Se les pide por favor si se pueden correr un cachito para que pasen ellos y sigan manifestando”.Respecto a las paritarias, tras la brutal represión Morales habría cedido y convocó a los gremios docentes.“R”, aseguró Silvia Vélez, la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) al Diario AR.Por su parte, Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), también confirmó su asistencia: “Iremos porque fue un logro de todos los sectores que entendieron que nuestra lucha es justa. Fueron días muy duros, repudiamos la brutal represión que se vivió en las calles”, expresó.Entre ambas centrales concentran la representación de la docencia primaria, media y superior, cuyas manifestaciones en las calles, desde hace tres semanas, generaron la adhesión de amplios sectores de la sociedad jujeña.