Macri criticó la propuesta presidencial de UxP: "Idolatran a un ministro que nos tiene al borde de la hiperinflación"

#Política | Mauricio Macri criticó la gestión económica de Sergio Massa y apuntó contra el oficialismo: "Idolatran a un ministro que nos tiene al borde de la hiperinflación". pic.twitter.com/mrzmZE6Pdx — Política Argentina (@Pol_Arg) June 27, 2023

Querido Humberto: en tiempos en los que no abundan los dirigentes con palabra ni los gestos de grandeza, tu renuncia a renovar la banca como senador confirma que sos una persona distinta a las demás. Tu generosidad es un valor tan escaso en esta época que merece un respeto… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 26, 2023

Ya con la confirmación de listas para las elecciones presidenciales de este años, el ex presidenteapuntó este lunes contra el precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, y afirmó que en el peronismo "idolatran" a quien dejó al país "al borde de la hiperinflación".Macri mantuvo un contacto con la prensa antes de participar de la conferencia "Una agenda de libertad para Iberoamérica" en la universidad de la UCEMA, acompañado por el ex presidente español José María Aznar.", consideró Macri.Y advirtió apuntando contra el oficialismo: "Cualquier solución que encuentren ellos, con tal de que sean un poco más responsables en estos meses que les quedan...".En tanto, habló de la interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta ydijo continuando con el misterio en una balanza que por momento parece inclinarse a favor de la precandidata del ala dura del PRO.Por otro lado, Macri ya se había referido previamente al cierre de listas en su cuenta de Twitter, al hacer un reconocimiento al senador por Misiones Humberto Schiavoni, que no volverá a ser candidato."Querido Humberto: en tiempos en los que no abundan los dirigentes con palabra ni los gestos de grandeza, tu renuncia a renovar la banca como senador confirma que sos una persona distinta a las demás. Tu generosidad es un valor tan escaso en esta época que merece un respeto especial. Gracias por darnos tu ejemplo", fueron las palabras que le dedicó el ex presidente a un dirigente histórico del PRO.