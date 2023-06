Melconian presentó el programa económico que ofrecerá al próximo Gobierno: bimonetarismo y reformas para el primer día

Encabezada por el economistala Fundación Mediterránea presentó este martes ante sus socias y socios el equipo y programa para el área económica que ofrecerá al próximo Gobierno. Durante la jornada, el presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Carlos Melconian, estuvo acompañado por especialistas en macro, comercio, industria, agro, energía, instrumentos sectoriales, trabajo, infraestructura, políticas sociales, transporte y modernización del Estado.Melconian sostuvo: “Los últimos días vivimos la dinámica política propia de un año electoral, con cierres de listas y candidaturas. Pero cuando las internas y elecciones terminen, lo que se va a necesitar es un equipo que tenga ideas y un programa integral que le devuelva un horizonte a la sociedad argentina”. “Hoy, luego de más de un año y medio de trabajo, estamos acá para presentar en sociedad este equipo, del cual me siento orgulloso y confío que podrá devolverle un futuro a nuestro país”, añadió el economista.“He explicado por todos lados que estamos estudiando la bimonetariedad, que tiene atrás un régimen cambiario”, explicó Melconian ante los periodistas. En ese sentido, afirmó que esto implica la "convivencia" no la "competencia" entre peso y dólar. Insistió en que el bimonetarismo ya existe en la Argentina “desde hace años” y lo que se requiere es “institucionalizarlo” para que “fluya nuevamente un mercado de capitales en dólares, que permita el crédito y la inversión local”.“Primero hay que estabilizar, bajar la inflación. Es una apuesta a mediano plazo que también implica que los dólares que están afuera o debajo del colchón vuelvan al circuito por canales institucionales”, detalló.Melconian junto a su equipo afirmó que están diseñando un régimen cambiario que elimina “todo el laberinto regulatorio actual”.el economista afirmó que se necesita un nuevo acuerdo.Melconian sostuvo que el déficit primario cero es “inmediato”, reconoció que hay poco margen para bajar impuestos apenas asumir pero que “sacando 0,1 acá, 0,3 allá y 1 punto de más allá se puede llegar al 4% del PBI.“Las tarifas entre abril y junio aumentaron 271% el valor de distribución y todavía falta. ¿Por qué van a salir a la calle después?”.reforma de las relaciones laborales; una reforma previsional estructural (“pero también sería una señal de sostenibilidad fiscal a largo plazo”); una del Estado (dotación de personal, contratos, empresas públicas, fondos fiduciarios, entes cooperadores, organismos descentralizados, desregulación) y una tributaria, de la AFIP y de Aduana (Ganancias, cargas laborales, monotributo, acuerdo fiscal con las provincias).nuevo organigrama de ministerios, una nueva Carta Orgánica del Banco Central, leyes vinculadas al sector energético y una ley de emergencia económica si no se la puede incluir en el presupuesto.