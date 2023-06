Luis Pietri: "No hay posibilidad de gradualismo"

El precandidato a vicepresidente en la fórmula que liderapor Juntos por el Cambio, subrayó este martes que de ganar las elecciones, en términos económicos "no hay posibilidad de gradualismo" y prometió medidas de shock y ajuste.Hay que llegar al Gobierno con un paquete de medidas porque es el momento en que tenés legitimidad social para hacerlo", sostuvo el compañero de fórmula de Bullrich, en línea con lo que sostiene el expresidente Mauricio Macri.En diálogo con Radio La Red, el mendocino consideró que "En ese sentido, el ex diputado nacional indicó que con Bullrich aspiran a avanzar con "una reforma para hacer un Estado más eficiente, más barato". "", consideró.Además, el dirigente de la UCR remarcó que hay que "revisar el gasto ministerio por ministerio" y "terminar con las cajas de la política". "Hacer al Estado más eficiente no significa necesariamente privatizar. Hay que mejorar los servicios y equilibrar los presupuestos. Después ves cómo hacés el management", amplió.Cómo propuesta de campaña, Petri ratificó también la intención de avanzar con una reforma laboral y se refirió al eventual conflicto con los gremios por esa iniciativa. "Lo van a tener que entender. Además, ¿se van a quejar la CGT y los sindicatos si incluimos a 5 o 6 millones de trabajadores y le damos calidad laboral, que hoy no tienen? Son unos caraduras", lanzó.Sobre la interna de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones donde competirán con la fórmula Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales, Pietri aseguró : "". "A las ideas, los valores, el coraje y la valentía que tiene Patricia Bullrich les llegó la hora en la Argentina porque es lo que están pidiendo a gritos los argentinos", concluyó.