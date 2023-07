Con palitos a Macri y Alberto, Larreta deslizó insólita respuesta ante un usuario de Twitter: No voy a ser un Presidente

“No, nunca voy a un Presidente con Jubilación de Privilegio”, fue la respuesta del jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodriguez Larreta, ante la chicana de un usuario de Twitte que le dijo “nunca vas a ser presidente”.

Si, no voy a ser un Presidente con Jubilación de Privilegio. pic.twitter.com/CWRxGAQWgz — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

Las palabras del jefe de Gobierno de CABA bien pueden ser aludidas a los ex mandatarios con jubilación de privilegio, como el propio Mauricio Macri, con quien esta semana tuvo un altercado indirecto al señalar que “Bullrich era Macri y su gobierno fracasó”. A lo que la ex ministra de Cambiemos tildó de “ventajero”.Cabe señalar que la respuesta de Larreta se da en un marco insólito dado que tras el fuego cruzado en la interna amarilla, el propio alcalde dio orden de no responder a los ataques del bullrichismo y macrismo.sostuvo Larreta en una visita a Corrientes donde lo esperaba el gobernador Gustavo Valdes.También apuntó contra el presidente Alberto Fernández y sus medidas durante la pandemia sosteniendo que "no va a ser el Presidente que cierre escuelas".@CJS@