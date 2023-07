Grabois pidió "no anticipar" los resultados de la interna contra Sergio Massa en Unión por la Patria

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, pidió este jueves "no anticipar" los resultados de la interna contra Sergio Massa y consideró que su rival en la interna de la coalición "no representa los valores esenciales" que sostiene su sector."Desde nuestro punto de vista, Massa no representa los valores esenciales que tiene que representar el movimiento nacional y popular. Si somos o no competitivos se verá, no hay que anticiparse tanto. Existen lugares en la Patria dónde los encuestadores no llegan", afirmó Grabois en declaraciones radiales a Urbana Play.De todas maneras, aclaró: "En provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a estar compartiendo la lista con (el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la reelección) Axel Kicillof, con (el ministro del interior y precandidato a senador por UxP) Eduardo "Wado" De Pedro, y con el (diputado nacional) Máximo Kirchner. Puedo decir que son mis candidatos, y Massa puede decir lo mismo".El precandidato presidencial estuvo esta semana en Jujuy, donde mantuvo encuentros con comunidades originarias y docentes de esa provincia que se oponen a la reforma constitucional que impulsó el Gobierno de Gerardo Morales.Durante la entrevista de este jueves, el dirigente social consignó que en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Misiones, su espacio se presentará con lista corta. "Peleamos contra los molinos de viento, es el terreno en el que me siento más cómodo", expresó el precandidato.Por otro lado, Grabois quitó importancia a la falta de apoyo del Movimiento Evita, a señalar que "es una organización que tiene su autonomía" y lo importante es que sostenga en la coalición "el desarrollo de la economía popular".Además, el dirigente social expresó que su precandidatura "condiciona al espacio político" de UxP y demuestra que "no todo viró todo a la derecha". "El 75% del electorado está obligado a votar a la derecha. el problema es en el partido que tiene que representar los otros valores, se corre a la derecha", concluyó.Grabois no será parte del acto de la foto de unidad entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa el domingo 9 de julio en la inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. El precandidato pasará su fin de semana entre Bariloche y Neuquén, con actos de militancia.