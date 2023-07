La policía de Morales en Jujuy entró de forma ilegal a una universidad y denuncian aprietes

En la provincia de Jujuy continúa la persecución contra los manifestantes que se oponen a la reforma constitucional exprés impulsada por el gobernador, que fue aprobada el 20 de junio entre gallos y medianoche.En San Salvador, la Policía ingresó al rectorado de la, algo que está prohibido por la ley de autonomía universitaria, que indica que las fuerzas policiales no pueden entrar al edificio de una universidad pública nacional sin la orden de un juez. Si bien no se produjeron detenciones, el propósito de la policía fue amedrentar a un grupo de docentes que en ese momento estaban convocándose para rechazar la reforma.Mientras tanto, en Humahuaca se libraron 21 órdenes de detención en simultáneo por causas armadas por el delito de sedición, lesiones graves y secuestro de personas en el marco de las protestas contra la reforma constitucional.El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció a través de su cuenta de Twitter que el gobierno de Morales, indicó el CELS., agregaron.La Ley de Educación Superior Nº 24.521, sancionada y promulgada en 1995, en su artículo Nº 31, indica que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez.", señala el artículo