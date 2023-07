El oficialismo bahiense esconde al intendente y apuesta a la grieta

la precandidata a intendenta de Bahía Blanca por Juntos, Nidia Moirano, ha presentado declaraciones públicas en las que demuestra intenciones de despegar su imagen de la figura del actual jefe comunal, Héctor Gay, quien junto a su grupo político - del cual la aspirante forma parte - gobierna el distrito desde hace ocho años

Ante los eventuales resultados de las distintas mediciones en encuestas, que muestra dominante al candidato de Unión por la Patria, señaló en una entrevista en Siete Mundo Especial, en una clara acción por desconocer que forma parte del mismo grupo político que viene gobernando en Bahía Blanca, sin resultados favorables para la ciudadanía.La candidata del oficialismo, se muestra más interesada en profundizar la grieta, que en debatir temas puntuales de la ciudad, como el estado de abandono de los espacios verdes, el caos en materia de tránsito, cierre de salas médicas, entre otras cuestiones de las que la actual intendencia no se ha ocupado.Por su parte,, senador provincial de JxC y también pre candidato a intendente de Juntos por el Cambio, afirmó en sus declaraciones mediáticas que quiere ganar “para cambiar Bahía”, desconociendo los ocho años de la gestión de Héctor Gay del cual su espacio tambien forma parte.Asimismo, parece que la fuerte presencia y la imagen positiva del pre candidato opositor de Unión por la Patria en Bahía Blanca, Susbielles, dirige al PRO a la construcción de una campaña basada en fake news y discursos antikirchneristas.Por el contrario, Susbielles se muestra en redes sociales caminando por el territorio local y conversando con distintos sectores que van desde el núcleo duro productivo empresarial del Puerto que conduce actualmente, hasta comerciantes en avenidas de la ciudad.El dirigente peronista sostuvo en reiteradas entrevistas mediáticas que no realizará una campaña desde la confrontación, sino que pretende “hablar sobre los problemas de la gente y traer soluciones, no veo a nadie, de ningún espacio político, que pueda generar respuestas y propuestas ante las problemáticas globales de Bahía Blanca, a nosotros nos interesa que la campaña vaya en esa dirección”.