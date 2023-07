La renuncia de Rinaldi potenció la interna de JXC en CABA entre los Macri y Lousteau

Acepto la renuncia de Franco que busca así terminar con las polémicas. Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él. Hoy Franco entendió que su… https://t.co/f4NgipHA02 — Jorge Macri 2023 (@jorgemacri) July 13, 2023

SOBRE LA RENUNCIA DE FRANCO RINALDI



Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de @FrancoVRinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Y alguien que tuviera estas expresiones no… — Martín Lousteau (@GugaLusto) July 13, 2023

Parece que pedir disculpas no importa, que estar arrepentido no importa. Los políticos argentinos son unos genios, se ve.

No me sorprende, en Argentina nunca ningún político pide disculpas ni se va a la casa, salvo @FrancoVRinaldi, que hoy puso la vara muy alta. — Martín Yeza (@martinyeza) July 14, 2023

La única forma que tiene de competir es haciendo campaña sucia, embarrando la cancha y cancelando candidatos. Que no sorprenda que empiece a pedirle al kirchnerismo que vote por ellos. Todo tiene un límite. Paren la mano. https://t.co/ZXXOAyv30V — Darío Nieto (@DaroNieto) July 14, 2023

Nosotros perdimos a nuestro candidato pero él perdió la elección. Esto es invotable: https://t.co/Wijw4j6Blx — Hernanii. (@HernaniiBA) July 14, 2023

Ayer por la tarde el diputado de Juntos por el Cambiopresentó su renuncia a la precandidatura tras la polémica que habían generado sus dichos homofóbicos y racistas, pero lejos de calmar la interna opositora de cara a las elecciones presidenciales su baja encendió las diferencias.entre los precandidatos a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y Martín Lousteau.El precandidato a suceder a Larreta en la Ciudad por el PRO, Jorge Macri, se refirió a la renuncia de quien encabezaba su lista de precandidatos a legisladores porteños. “, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él”, posteó el precandidato en su cuenta de Twitter.Y agregó: “Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista.. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco”.Su contrincante interno, el radical Lousteau también decidió pronunciarse sobre la renuncia de Rinaldi y lejos de apaciguar las diferencias, manifestó: “Nosotros siempre sostuvimos la misma posición.. Jorge Macri siempre consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente. Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico”, expresó en sus redes sociales el líder de Evolución apuntando directo contra el precandidato del PRO.Además, señaló que “en la Ciudad están pasando muchas cosas que antes no pasaban”. “Esa es una gran diferencia que tenemos con Jorge Macri, sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no-debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado.”, sostuvo Lousteau.Rápidamente funcionarios del PRO salieron a responderle a Lousteau y a respaldar a Rinaldi. Uno de ellos fue el intendente de Pinamar, Martín Yeza que respondió el posteo del radical reivindicando al legislador que mantuvo los polémicos dichos. “Parece que pedir disculpas no importa, que estar arrepentido no importa. Los políticos argentinos son unos genios, se ve. No me sorprende, en Argentina nunca ningún político pide disculpas ni se va a la casa, salvo @FrancoVRinaldi, que hoy puso la vara muy alta”, valoró Yeza en Twitter.Por su parte Dario Nieto acusó al precandidato radical de realizar una campaña sucia, tal como lo refirió Rinaldi al hacer publica su renuncia. “La única forma que tiene de competir es haciendo campaña sucia, embarrando la cancha y cancelando candidatos. Que no sorprenda que empiece a pedirle al kirchnerismo que vote por ellos. Todo tiene un límite. Paren la mano”, posteó.Mientras que el exfuncionario Hernán Iglesias fue más concreto: “Nosotros perdimos a nuestro candidato pero él perdió la elección. Esto es invotable”, sostuvo refiriéndose Lousteau.