Balearon y detuvieron a comisario de la policía de Martiniano Molina por el caso Lucas y Lautaro

balearon y detuvieron a un comisario mayor y ex jefe de distrito y de Narcotráfico de la gestión del precandidato a intendente de Juntos por el Cambio para ese municipio por el caso de Lautaro Morello y Lucas Escalante

🚨 AHORA

BALEAN Y DETIENEN A UN COMISARIO MAYOR POR EL CASO LUCAS Y LAUTARO

- Francisco Centurión es padre y tío de los presos por el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas en Florencio Varela.

- Lo iban a detener por su relación con el caso y fue baleado por @PFAOficial pic.twitter.com/3GFfVd2036 — Vía Szeta (@mauroszeta) July 17, 2023

Los casos de corrupción y delitos graves de ex jefes de la policía durante el gobierno de Martiniano Molina en Quilmes no paran de sumarse, unos sobre otros. Este lunes,Se trata del caso de los jóvenes Lautaro, encontrado muerto y semicalcinado, y Lucas, desaparecido hasta el día de hoy, sucedido en diciembre de 2022 en Florencio Varela.En abril último, Política Argentina dio cuenta de que en el marco de un allanamiento encontraron sangre y elementos quemados en la casaquinta de Francisco Centurión, quien fue jefe de la policía en Quilmes durante la gestión de Molina, pero además es familiar directo de los dos imputados que tiene el caso hasta el momento. Los hallazgos se produjeron en el marco de un allanamiento en la vivienda del comisario mayor, quien es padre y tío de los principales sospechosos en la causa,Esta mañana, el periodistadio a conocer que a Centurión padre "lo iban a detener por su relación con el caso y fue baleado por la Policía Federal Argentina".Francisco Centurión fue nada más y nada menos que jefe de distrito Quilmes y de Narcotráfico cuando Juntos por el Cambio, con Molina como intendente, mandaba en Quilmes, tiempo en el cual la gobernadora bonaerense era María Eugenia Vidal con Cristian Ritondo el ministro de Seguridad provincial. Actualmente, el ex cocinero busca volver a gobernar Quilmes de la mano del proyecto de Horacio Rodríguez Larreta.A fines de abril, fue detenido también el comisario mayor Luis Alberto Zaracho, cabeza de la DDI de Quilmes, por encubrir el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas.La noche del 9 de diciembre de 2022, ambos jóvenes salieron para festejar el triunfo de la Selección argentina ante Holanda por los cuartos de final del Mundial de Qatar. Escalante pasó a buscar a su amigo a bordo de un auto BMW, que al día siguiente fue encontrado incendiado.El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado seis días más tarde a la vera de la autopista Buen Ayre, en Guernica. A las 48 horas, Cristian y Francisco Centurión fueron detenidos como coautores del delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.Ambos son sobrinos del comisario mayor Francisco Centurión, quien este lunes fue apresado a dos meses de que su quinta en Florencio Varela fuera allanada y allí se hallaran restos de sangre.Centurión fue el tercer jefe policial preso, después de los casos de Zaracho y el comisario inspector Sergio Argañaraz, jefe de la seccional N°4 de Florencio Varela.Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del ex jefe policial de Molina, son los principales sospechosos de haber cometido el crimen de Morello y de haber hecho desaparecer a Escalante.Cuando el ex cocinero era jefe comunal, Centurión fue comisario a cargo de la dependencia 9na en Quilmes. Además fue jefe de distrito, es decir quien está al mando de todas las comisarias del partido, y también estuvo al frente de Narcotráfico.Todas esas funciones estuvieron a su cargo hasta que al comienzo de la nueva gestión municipal fue cesanteado de dichas funciones.No es el primer caso en que la gestión de Martiniano Molina se ve vinculada con jefes policiales delincuentes. Es que mientras Centurión era jefe distrital, el jefe de la policia local del intendente PRO fue Andrés Delicia, que fue condenado a tres años de prisión en suspenso por exigirle a su personal la entrega de dinero para el mantenimiento de patrulleros, entre otros delitos.