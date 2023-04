Caso Lucas y Lautaro: encuentran sangre en la casaquinta de un jefe policial de Martiniano Molina

la novedad de las últimas horas fue el hallazgo de sangre y elementos quemados en la casaquinta de un familiar directo de ambos imputados que fue ex jefe policial en Quilmes durante la gestión de Martiniano Molina

El caso de los jóvenes, el primero encontrado muerto y semicalcinado y el segundo desaparecido hasta el día de hoy, en diciembre de 2022 en Florencio Varela, se hizo muy conocido y tiene a dos sospechosos detenidos. Sin embargo,Los hallazgos se produjeron en el marco de un allanamiento en la vivienda del comisario mayor de la Policía bonaerense,, padre y tío de los principales sospechosos en la causa,El fiscal investiga si los restos tienen relación con Lautaro y Lucas, los jóvenes desaparecidos en Florencio Varela.. De Lucas no hay noticias.Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del ex jefe policial de Molina, son los principales sospechosos de haber cometido el crimen de Morello y de haber hecho desaparecer a Escalante.Cuando el ex cocinero era jefe comunal, Centurión fue comisario a cargo de la dependencia 9na en Quilmes. Además fue jefe de distrito, es decir quien está al mando de todas las comisarias del partido, y también estuvo al frente de Narcotráfico.Todas esas funciones estuvieron a su cargo hasta que al comienzo de la nueva gestión municipal fue cesanteado de dichas funciones.No es el primer caso en que la gestión de Martiniano Molina se ve vinculada con jefes policiales delincuentes. Es que mientras Centurión era jefe distrital, el jefe de la policia local del intendente PRO fue Andrés Delicia, que fue condenado a tres años de prisión en suspenso por exigirle a su personal la entrega de dinero para el mantenimiento de patrulleros, entre otros delitos.